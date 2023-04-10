Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Минобороны Дании анонсировали поставки САУ CAESAR и танков Leopard 1

"Европейская правда"Понедельник, 10 апреля 2023, 19:54
В Минобороны Дании анонсировали поставки САУ CAESAR и танков Leopard 1
скриншот

Дания планирует в следующем месяце поставить Украине самоходные артиллерийские установки CAESAR и рассчитывает до лета начать поставки танков Leopard 1.

Об этом сообщил и.о. министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен на совместном брифинге с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в понедельник в Одессе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Медиацентр Украина.

"Мы надеемся, что артиллерийские системы CAESAR мы поставим в Украину в следующем месяце. Сейчас они находятся на тренировочных полигонах в Дании", - сказал Поульсен.

Реклама:

Он также напомнил, что два месяца назад Дания подписала соглашение с Германией по танкам Leopard 1. 

"Надеемся, что мы начнем поставки танков к лету. Забегая на полгода вперед, в Украину будет возможно поставить около 100 танков Leopard 1", - сказал Поульсен.

Он добавил, что в дальнейшем можно будет обсуждать поставки танков Leopard 2, которых у Дании не очень много. "Будем рассматривать другие возможные пути передачи", - отметил Поульсен.

ВИДЕО ДНЯ

Он также подчеркнул, что важно, чтобы украинские специалисты имели возможность обслуживать и ремонтировать это вооружение перед тем, как оно прибудет в Украину, и это будет проработано. 

В начале апреля Министерство обороны Дании заключило с Норвегией соглашение о совместной передаче Украине 8 тысяч артиллерийских снарядов. Эти боеприпасы смогут использовать датские артиллерийские установки CAESAR.

Темы: Данияоружиетанкипомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Резников рассказал, что россияне придумали против HIMARS и на что рассчитывают
ВСУ поразили склад с боеприпасами и отразили более 20 атак РФ - Генштаб
Россияне отступают на расстояние, недосягаемое для средств поражения ВСУ – ОК "Юг"
Резников пригласил иностранных пилотов F-16 в Украину воевать с Россией
Последние новости
14:49
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: угроза крылатых ракет
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
Все новости...
Реклама: