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В Минобороны Дании анонсировали поставки САУ CAESAR и танков Leopard 1

"Европейская правда"Понедельник, 10 апреля 2023, 19:54
В Минобороны Дании анонсировали поставки САУ CAESAR и танков Leopard 1
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Дания планирует в следующем месяце поставить Украине самоходные артиллерийские установки CAESAR и рассчитывает до лета начать поставки танков Leopard 1.

Об этом сообщил и.о. министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен на совместном брифинге с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в понедельник в Одессе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Медиацентр Украина.

"Мы надеемся, что артиллерийские системы CAESAR мы поставим в Украину в следующем месяце. Сейчас они находятся на тренировочных полигонах в Дании", - сказал Поульсен.

Он также напомнил, что два месяца назад Дания подписала соглашение с Германией по танкам Leopard 1. 

"Надеемся, что мы начнем поставки танков к лету. Забегая на полгода вперед, в Украину будет возможно поставить около 100 танков Leopard 1", - сказал Поульсен.

Он добавил, что в дальнейшем можно будет обсуждать поставки танков Leopard 2, которых у Дании не очень много. "Будем рассматривать другие возможные пути передачи", - отметил Поульсен.

Он также подчеркнул, что важно, чтобы украинские специалисты имели возможность обслуживать и ремонтировать это вооружение перед тем, как оно прибудет в Украину, и это будет проработано. 

ВИДЕО ДНЯ

В начале апреля Министерство обороны Дании заключило с Норвегией соглашение о совместной передаче Украине 8 тысяч артиллерийских снарядов. Эти боеприпасы смогут использовать датские артиллерийские установки CAESAR.

Темы: Данияоружиетанкипомощь Украине
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