Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Госдепе уверяют, что "слив" секретных документов США не повлияет на поддержку Украины

"Европейская правда"Понедельник, 10 апреля 2023, 22:53

Государственный департамент США утверждает, что инцидент с публикацией секретных документов американского Министерства обороны не повлияет на поддержку Украины в ее войне с Россией.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге во вторник заявил заместитель спикера Госдепа Ведант Патель.

Представитель внешнеполитического ведомства США отметил, что не будет вместо Украины говорить о решениях, которые принимаются на поле боя, позиции украинских сил и планирование будущих действий.

Реклама:

"Что я хотел бы сказать в целом, и вы знаете, что это не новость, так это то, что мы будем продолжать поддерживать Украину на фоне жестокой российской агрессии столько, сколько потребуется, и так будет и в дальнейшем", - подчеркнул он.

Ранее Министерство юстиции США начало расследование утечки огромного количества документов американской разведки, которые были опубликованы в социальных сетях в течение последних недель.

Расследование начали после того, как в пятницу появились новые документы, охватывающие широкий спектр вопросов - от поддержки Украины со стороны США до информации о ключевых союзниках Соединенных Штатов.

ВИДЕО ДНЯ

Ссоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал первую партию материалов "фотошопом" и пошутил о деградации российской разведки.

Темы: СШАСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
США
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
Последние новости
14:49
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: угроза крылатых ракет
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
Все новости...
Реклама: