В Госдепе уверяют, что "слив" секретных документов США не повлияет на поддержку Украины

Государственный департамент США утверждает, что инцидент с публикацией секретных документов американского Министерства обороны не повлияет на поддержку Украины в ее войне с Россией.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге во вторник заявил заместитель спикера Госдепа Ведант Патель.

Представитель внешнеполитического ведомства США отметил, что не будет вместо Украины говорить о решениях, которые принимаются на поле боя, позиции украинских сил и планирование будущих действий.

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"Что я хотел бы сказать в целом, и вы знаете, что это не новость, так это то, что мы будем продолжать поддерживать Украину на фоне жестокой российской агрессии столько, сколько потребуется, и так будет и в дальнейшем", - подчеркнул он.

Ранее Министерство юстиции США начало расследование утечки огромного количества документов американской разведки, которые были опубликованы в социальных сетях в течение последних недель.

Расследование начали после того, как в пятницу появились новые документы, охватывающие широкий спектр вопросов - от поддержки Украины со стороны США до информации о ключевых союзниках Соединенных Штатов.

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