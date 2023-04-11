Силы обороны отбили более 50 вражеских атак – сводка

В течение 10 апреля Силы обороны Украины отбили более 50 атак противника на 4 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 39 авиационных и 7 ракетных ударов, 4 из которых – из ЗРК С-300 по мирному городу Краматорск. Враг совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, противник не отказывается от ведения захватнической войны. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки нашими защитниками было отражено 52 атаки противника на указанных направлениях".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения территориальных войск Вооруженных сил РФ продолжают находиться на территории Республики Беларусь. Враг и в дальнейшем сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей и продолжает осуществлять инженерное оборудование местности.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч и Каменская Слобода Черниговской области; Катериновка, Волфино, Андреевка и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелечья, Старица, Гатище, Волчанские Хутора, Охримовка, Малая Волчья и Ольховатка на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Колодязное, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Ольшана, Кондрашовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

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На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоегоровка, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области, а также Торское, Спирное и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку населенных пунктов Григорьевка и Хромовое. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Зализнянское, Миньковка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Хромовое, Ивановское, Предтечино, Часов Яр, Озаряновка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Невельское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку и Марьинку. Вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошедших суток враг наступательных действий не проводил. Противник совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленка и Великая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. За прошедшие сутки осуществил обстрелы населенных пунктов, неподалеку с линией боевого соприкосновения. Среди них – Временка Донецкой области; Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

За прошедшие сутки сбит вражеский вертолет Ми-24, а также 9 БпЛА различных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также склад боеприпасов противника.