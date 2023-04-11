Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Госдума РФ ввела электронные повестки и частично закрыла границу

"Украинская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 16:02
Госдума РФ ввела электронные повестки и частично закрыла границу
Фото иллюстративное

Российская Госдума сразу в трех чтениях поддержала дублирование традиционных повесток в электронном виде.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: Изменения предусматривают, что повестки могут быть направлены россиянам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.

Реклама:

В случае электронной повестки она будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете.

Людям, получившим повестку в любом виде, даже электронном, будет запрещен выезд из России до их визита в военкомат.

Также россиянам, которые не пришли по повестке в течение 20 дней с ее получения, запрещается управление автомобилем.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Росcия
Пираты XXI века в Черном море. Что собой представляет ЧФ России и чего от него ждать
ISW проанализировал, для чего Кремль засекретил похороны Пригожина
Атака дронов на Псков: первые спутниковые снимки аэродрома
Последние новости
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
Все новости...
Реклама: