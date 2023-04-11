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Госдума РФ ввела электронные повестки и частично закрыла границу

"Украинская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 16:02
Госдума РФ ввела электронные повестки и частично закрыла границу
Фото иллюстративное

Российская Госдума сразу в трех чтениях поддержала дублирование традиционных повесток в электронном виде.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: Изменения предусматривают, что повестки могут быть направлены россиянам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.

В случае электронной повестки она будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете.

Людям, получившим повестку в любом виде, даже электронном, будет запрещен выезд из России до их визита в военкомат.

Также россиянам, которые не пришли по повестке в течение 20 дней с ее получения, запрещается управление автомобилем.

Темы: Росcиявойна
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