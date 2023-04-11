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Стала известна дата "Рамштайна-11"

"Европейская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 19:19
Стала известна дата Рамштайна-11
Фото: Getty Images

Одиннадцатое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины формата "Рамштайн" состоится в физическом формате 21 апреля.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Военно-воздушных сил США в Европе, которое цитирует "Радио Свобода".

"Министр обороны США Ллойд Остин планирует возглавить личную встречу Контактной группы по обороне Украины на военно-воздушной базе "Рамштайн" в Германии 21 апреля 2023 года", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что на заседании министры обороны и другие высокопоставленные чиновники оборонной сферы обсудят "кризис, который продолжается в Украине, и различные проблемы безопасности, перед которыми стоят союзники и партнеры США".

Как говорил ранее министр обороны Украины Алексей Резников, приоритетом украинской делегации на "Рамштайн-11" останутся системы противовоздушной обороны. Также будут подниматься вопросы предоставления Украине бронированной техники и снарядов для тяжелой артиллерии 155-го калибра и средств радиоэлектронной борьбы.

Напомним, формат "Рамштайн", который объединяет более 50 стран мира, был основан с целью коллективной поддержки Украины, чтобы удовлетворить оборонные потребности украинской армии в условиях противостояния полномасштабному вторжению России.

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Предыдущее, десятое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины проходило онлайн, по его итогам участники договорились об укреплении украинской противовоздушной обороны и бронетанковых частей.

Темы: Рамштайн
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