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Всемирный банк даст Украине еще 200 миллионов долларов на восстановление энергетики

Елена РощинаСреда, 12 апреля 2023, 22:21
Всемирный банк даст Украине еще 200 миллионов долларов на восстановление энергетики
Анна Бьерде и Денис Шмыгаль, фото из соцсетей премьера Украины

Управляющий директор Всемирного банка Анна Бьерде и украинский премьер-министр Денис Шмыгаль подписали в Вашингтоне соглашение о предоставлении Украине еще 200 миллионов долларов на восстановление энергетики.

Источник: Денис Шмыгаль в Telegram и Facebook

Прямая речь: "Всемирный банк предоставит Украине дополнительные $200 млн на восстановление энергетики! Только что в Вашингтоне подписали соглашение с управляющим директором Всемирного банка Анной Бьерде".

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Детали: Шмыгаль отметил, что восстановление Украины начинается уже в этом году, и энергетика – один из приоритетов. 

По словам премьера, привлеченные от Всемирного банка средства будут направлены на восстановление электросети и систем теплоснабжения в Киеве, Харькове, Николаеве, Сумах и городах Черниговской области.

 

Также на встрече с представителями Всемирного банка обсудили совместную работу в рамках межведомственной платформы координации доноров ("Финансовый Рамштайн").

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Прямая речь: "Совместно со Всемирным банком готовим к реализации и проект страхования военных рисков для иностранных инвестиций. Это ключевой инструмент, чтобы привлечь эти инвестиции уже сейчас, не дожидаясь завершения войны. 

Благодарны партнерам из Всемирного банка за поддержку Украины и нашей программы восстановления, которая станет крупнейшим проектом восстановления в Европе со времен Второй мировой войны".

Темы: Всемирный банкденьгиэнергетикаШмыгаль
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