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Залужный встретился с главой штаба вооруженных сил Франции

Станислав ПогориловЧетверг, 13 апреля 2023, 17:15
Залужный встретился с главой штаба вооруженных сил Франции
Валерий Залужный, Тьєри Бюркар, фото: Telegram Залужного

В Украину прибыл начальник объединенного штаба Вооруженных сил Франции, генерал армии Тьери Бюркар, с ним уже встретился главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Источник: Залужный в Telegram

Прямая речь Залужного: "Был рад впервые приветствовать в Украине начальника объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики генерала армии Тьери Бюркара. Это четкий сигнал поддержки украинской армии со стороны французских коллег в войне против агрессора".

Детали: По словам главнокомандующего, он провел с французским топ-генералом содержательные переговоры, ознакомил того с ситуацией на фронте.

В ходе переговоров Залужный также подробно остановился на потребности Украины в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, средствах противовоздушной обороны и истребителях F-16.

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Темы: ЗалужныйФранциявойнаУкраина
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