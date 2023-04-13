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В Конгрессе США готовят санкции против ведущих политиков и чиновников Венгрии

"Европейская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 21:57
В Конгрессе США готовят санкции против ведущих политиков и чиновников Венгрии
Фото: Getty Images

Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США готовит законопроект о санкциях против ведущих венгерских политических деятелей, связанных с правительством Виктора Орбана, на фоне дальнейшего ухудшения двусторонних отношений.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Санкционный законопроект будет содержать имена бывших чиновников и сторонников правительства, преимущественно связанных с партией "Фидес" Орбана. Конкретный перечень лиц не приводится.

Законопроект готовился с прошлого года и, как ожидается, будет передан на рассмотрение Конгресса уже в мае, где, по словам знакомых с процессом подготовки чиновников, вероятно, получит широкую поддержку.

О возможности введения санкций против венгерских чиновников СМИ писали ранее на этой неделе. В среду США наложили санкции на Международный инвестиционный банк в Будапеште и одного из его менеджеров, венгра Имре Ласлочки.

Как сообщалось, в среду американский посол в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что Вашингтон считает Венгрию важным союзником и обеспокоен стремлением Будапешта к более тесным отношениям с Россией.

В последние месяцы между США и Венгрией продолжаются дипломатические конфликты, прежде всего связанные с нападками на американского посла. К примеру, недавно он указал на двойные стандарты Орбана, который в Twitter публично поддержал Дональда Трампа, которому в США объявили уголовное обвинение.

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Последний раз санкции против венгерских лиц Соединенные Штаты накладывали еще в 2014 году, когда США запретили въезд восьми венгерским действующим и бывшим чиновникам на фоне ухудшения отношений Вашингтона и Будапешта.

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Темы: СШАсанкцииВенгрия
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