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В Мелитополе прогремел взрыв возле железнодорожного депо, где стоит техника оккупантов – мэр

Ирина БалачукПятница, 14 апреля 2023, 08:47
В Мелитополе прогремел взрыв возле железнодорожного депо, где стоит техника оккупантов – мэр
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Утром 14 апреля во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв в районе железнодорожного депо, где оккупанты накапливают свою технику и где обустроили ремонтную базу.

Источник: официальный мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального марафона новостей, коллаборант Владимир Рогов в Telegram 

Прямая речь Федорова: "Утро для врага началось совсем нехорошо – в городе раздался сверхмощный взрыв, который слышали даже в окрестных селах. Этот взрыв был вблизи железной дороги и железнодорожного депо. Детали сообщим позже. Но враг там концентрирует технику и боеприпасы. И на базе депо разместил ремонтную базу, которая уже страдала от взрывов, но еще не полностью разрушена".

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Детали: Мэр также рассказал, что накануне около 9 вечера в районе мелитопольского аэродрома слышали перестрелку и взрывы. Федоров предполагает, что скорее всего это было из-за того, что оккупанты что-то не поделили между собой.

Коллаборант Рогов также сообщил, что утром в Мелитополе прогремел взрыв. В то же время пособник оккупантов утверждает, что это взорвался газовый баллон в одном из гаражей на улице Радищева, 58.

По его словам, пострадал хозяин дома.

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Темы: Мелитопольвзрывоккупация
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