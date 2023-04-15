Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Силы обороны отбили более 50 вражеских атак – сводка

"Украинская правда"Суббота, 15 апреля 2023, 06:57
Силы обороны отбили более 50 вражеских атак – сводка
Военнослужащие ВСУ на бронетехнике. Фото из Facebook Генштаба

В течение 14 апреля Силы обороны Украины отбили 56 атак противника на 4 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 9 авиационных и 19 ракетных ударов, 13 из них – из ЗРК С-300 по мирным городам Славянск и Краматорск, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, а также другую гражданскую инфраструктуру.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки было отражено 56 атак врага".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На территории Республики Беларусь продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь. Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Студенок, Ровно, Искрисковщина, Волфино Сумской области, а также Казачья Лопань, Токаревка, Малые Проходы, Стрелечья, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанск, Нестерно и Землянки на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Строевка, Двуречанское, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кондрашовка, Масютовка, Табаевка и Берестовое Харьковской области.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Дилиевка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалиново и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Враг совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка.

На Марьинском направлении за минувшие сутки наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись Победа и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Противник совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Великая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. За прошедшие сутки совершил обстрелы более 40 населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения. Среди них – Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Новоберислав, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Никольское, Антоновка, Белозерка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Темы: Вооруженные силыГенштабвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане

Украинец, совершивший самоподжог перед консульством в Кракове, умер в больнице

НАТО больше не допускает временной оккупации своей территории в случае нападения РФ – NYT

Летом 2022 года пьяный солдат расстрелял комбата морпехов николаевской бригады

В Тернополе УПЦ МП запретили пользоваться Кафедральным собором

Украина говорит об угрозе срыва "зернового соглашения", вице-премьер едет на переговоры в Турцию

Все новости...
Вооруженные силы
Россияне потеряли еще полтысячи вояк
Такая разная война
Уничтожая потенциал врага, Украина готовится к активным действиям – Зеленский
Последние новости
02:58
"Ценит симметрию": NYT назвал вероятную дату выдвижения Байдена на второй срок
02:04
Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом
01:37
фотоВраг атаковал Никополь и громады, есть раненый
00:42
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
00:24
Россияне били по Сумщине, более 100 прилетов из АГС и артиллерии
23:49
Швеция договорилась с Финляндией о закупке БТР нового поколения
23:30
фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане
23:14
Макрон сожалеет об отсутствии компромисса по пенсионной реформе, но отменять ее не будет
22:53
В ЕС стало меньше украинцев, которым предоставляют временную защиту - Евростат
22:45
Данилов: Никто не начнет контрнаступление неподготовленным
Все новости...
Реклама: