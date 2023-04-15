Под российским обстрелом были девять областей Украины - ОВА

Российские оккупанты обстреляли в течение 14 апреля девять украинских областей, есть погибшие и раненые гражданские.

Источник: сводка глав ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

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Черниговщина: за прошедшие сутки - три обстрела. Авиаудар, вероятно управляемые авиабомбы, Новгород-Северский район. Повреждены помещения торфобрикетного завода. Один раненый. Также вчера - 2 обстрела из минометов и артиллерии, Новгород-Северский район. По предварительным данным - без последствий.

Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили обстрелы Середино-Будской громады: били из минометов, а также с вражеского БПЛА. По г.Середино-Буда состоялся сброс 6-ти взрывных устройств типа ВОГ. Повреждено одно частное домовладение и три автомобиля. Ночью и утром врагом осуществлены обстрелы 5 тергромад - Белопольской, Великописаревской, Юнаковской, Зноб-Новгородской, Новослободской. В Белопольской громаде осуществлен обстрел из РСЗО "Град", повреждено помещение Белопольского цеха газового хозяйства ПАО "Сумыгаз", в результате чего ранен один человек. Мужчина госпитализирован в Белопольскую ЦРБ.

Запорожская: за минувшие сутки в Запорожской области под вражеский огонь попали 15 сел и городков на линии соприкосновения. Оккупант совершил 55 артиллерийских обстрелов, четыре авиационных удара, одну атаку с БПЛА и одну из РСЗО. Враг бил по жилому сектору: снова крушил частные дома, квартиры, машины, объекты социальной инфраструктуры. Сейчас зафиксировано 16 сообщений о разрушениях. К счастью, люди не пострадали.

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Днепропетровщина: ночью агрессор ударил по Никопольскому району - Мировской громаде. Из тяжелой артиллерии туда прилетело 10 снарядов. Обошлось без погибших и раненых. Сейчас спасатели обследуют территорию и выясняют последствия обстрела.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил обстрелы населенных пунктов Казачья Лопань, Токаревка, Малые Проходы, Стрелечья, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанск, Нестерно и Землянки. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Строевка, Двуречанское, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кондрашовка, Масютовка, Табаевка и Берестовое. В течение суток враг массированно обстреливал г. Волчанск Чугуевского района; повреждено медицинское учреждение, 62-летняя работница заведения получила ранения и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

В г. Волчанск обстрелами разрушен один частный дом, еще 4 дома и хозяйственные постройки были повреждены. В поле между селами Чернещина и Степное Изюмского района вчера во время восстановительных работ подорвался и получил ранения 44-летний электромонтер Боровской РЭС. Госпитализирован в состоянии средней тяжести. В Изюме во время уборки на рынке подорвалась на взрывном устройстве (предварительно на ПФМ-1) 29-летняя женщина. Госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Луганщина: южнее Дибровы и неподалеку Белогоровки противник попытался атаковать за прошедшие сутки. Артиллерийским обстрелам со стороны врага подверглись Новоселовское, Стельмаховка, Невское и Белогоровка. Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область: за сутки по области - 9 погибших, 22 раненых. Среди погибших - двухлетний ребенок. В течение суток россияне осуществили массированный ракетный удар сразу по трем городам области - Константиновке, Краматорску, Славянску. В Константиновке и Краматорске пострадала инфраструктура: больница, школа, многоэтажные и частные жилые дома, но обошлось без жертв. В Славянске - 9 погибших, 21 раненый, многочисленные разрушения.

Также враг обстреливал населенные пункты области из РСЗО "Ураган", "Град", артиллерии, минометов. Под огнем рашистов: Авдеевка (жилой сектор), Константиновка (территория психиатрической больницы), Краматорск (жилой сектор, школа), Славянск (жилой сектор, база отдыха, школа), Часов Яр - 1 (окрестности), пгт Очеретино (жилой сектор), с.Времовка (жилой сектор), с.Карловка (окрестности), с.Мирное (дом культуры).

Николаевщина: вчера в течение дня враг осуществлял артиллерийские обстрелы с применением РСЗО и тяжелой артиллерии по г. Очаков, акватории и побережью Очаковской громады. Есть повреждения объектов инфраструктуры. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по Херсонской области противник совершил 96 обстрелов, выпустив 447 снарядов из тяжелой артиллерии и БПЛА. Город Херсон враг обстрелял 9 раз. Из-за российской агрессии 8 человек получили ранения. С деоккупированной территории области эвакуированы 47 человек. В Великой Александровке открыли стационарный сервисный центр МВД.