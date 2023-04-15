Россияне наступают на 4 направлениях, основные бои идут за два города – сводка Генштаба

Российские войска сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток противник нанес 19 авиационных и 4 ракетных ударов, совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Противник несет немалые потери, однако не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории. Продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток на указанных участках фронта нашими защитниками было отражено 40 атак противника.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь. На территории этой страны продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ. В приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей удерживаются определенные подразделения противника.

В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Бунякино, Искрисковщина, Волфино, Шпиль, Юнаковка, Сумской области, а также Казачья Лопань, Гатище, Волчанск и Волчанские Хутора на Харьковщине.

На Купянском направлении враг провел минирование местности в районах четырех населенных пунктов. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомлинск, Двуречная и Берестовое Харьковской области.

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На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенного пункта Диброва. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за город Бахмут. Противник провел атаку в районе населенного пункта Хромовое, однако успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Миньковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Северного и Первомайского, успеха не имел. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, находящихся недалеко от линии соприкосновения. В частности, это - Керамик, Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Георгиевка, Марьинка, Курахово, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в текущие сутки враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В течение суток совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них - Времовка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов Запорожской области, а также город Херсон.

Для пополнения потерь в живой силе Российская Федерация ведет кампанию по поддержке мобилизации. Чтобы популяризировать военную службу, используются все доступные методы. Своим гражданам российское руководство обещает высокое денежное содержание и социальный пакет. Кроме СМИ, пропагандисты применяют агитационные листовки соответствующего содержания в общественных местах. В последнее время отмечается активизация агитации в Воронеже.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, зенитно-ракетный комплекс и склад боеприпасов.