Силы обороны сбили 4 вражеских беспилотника – сводка Генштаба

В воскресенье Силы обороны сбили 4 вражеских беспилотника, а также нанесли удары по районам сосредоточения личного состава, складам, ЗРК и пункту управления оккупантов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов. Наши защитники сбили 4 вражеских БпЛА (2 - типа "Орлан-10", 1 разведывательный "Элерон" и 1 дрон-камикадзе "Ланцет").

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Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов и 2 склада боеприпасов противника".

Детали: За прошедшие сутки противник нанес 25 ракетных ударов из ЗРК С-300 по мирным городам Запорожье, Камышеваха Запорожской области и Снигиревка Николаевской области; а также 28 авиационных ударов. Осуществил 4 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, гражданские учебные заведения, больницы, церкви и другая гражданская инфраструктура.

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Враг несет немалые потери, однако не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории. Продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию на указанных направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток на указанных участках фронта нашими защитниками отражено более 45 атак противника.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси. На территории этой страны продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ.

В приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей удерживаются определенные подразделения противника.

В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Свеса, Бунякино, Искрисковщина, Шпиль, Волфино, Юнаковка, Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Нескучное, Волчанск, Бочковое, Малая Волчья и Землянки на Харьковщине.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее Григорьевки и у Спирного. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка и Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за город Бахмут. Противник провел атаки в районах населенных пунктов Хромовое и Ивановское, успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Новодмитровка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северного, Водяного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии соприкосновения. Это, в частности, Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимильяновка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в текущие сутки враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка, Временка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В течение суток совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них - Времовка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Дудчаны, Берислав, Веселое, Бургунка, Белозерка, Днепровское Херсонской области, а также города Херсон.