Защитники отбили более 60 атак и поразили два ЗРК врага – сводка

За минувшие сутки украинские защитники поразили вражеские зенитно-ракетные комплексы, склады, районы сосредоточения личного состава, а также сбили 4 дрона оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник несет немалые потери, однако продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию на указанных направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток на указанных участках фронта, наши воины отбили более 60 атак противника.

Детали: За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 25 ракетных ударов из ЗРК С-300 по мирным городам Запорожье, Камышеваха Запорожской области и Снигиревка Николаевской области; а также 42 авиационных удара. Враг совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и инфраструктуре населенных пунктов.

Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, гражданские учебные заведения, больницы, церкви и другая гражданская инфраструктура.

В частности, российские захватчики обстреляли населенные пункты Свеса, Шалигино, Бунякино, Белополье, Искрисковщина, Шпиль, Волфино, Юнаковка, Басовка и Большая Писаревка Сумской области, а также Ветеринарное, Нескучное, Огирцево, Волчанск, Бочковое, Малая Волчья, Землянки и Тополя на Харьковщине.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

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На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее населенного пункта Григорьевка и неподалеку Спирного. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Спирное и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

Не прекращаются бои за город Бахмут. Противник провел безуспешные атаки в районах Хромового и Ивановского. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Северное, Плещеевка и Щербиновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северного, Водяного, Первомайского и Невельского, успеха не имел. Осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них - Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Нетайлово.

На Марьинском направлении украинские защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимильяновка, Победа и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении в текущие сутки враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Великая Новоселка и Временка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В течение суток обстрелял более 40 населенных пунктов. Среди них - Времовка и Новополь Донецкой области; Красное, Чаривне, Орехов, Новопавловка и Степное Запорожской области; Золотая Балка, Казацкое, Львовское и Никольское Херсонской области, а также город Херсон.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Также сбито 4 вражеских БпЛА: 2 - типа "Орлан-10", 1 разведывательный "Элерон" и 1 дрон-камикадзе "Ланцет".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения живой силы, склад горюче-смазочных материалов и 2 склада боеприпасов оккупантов.