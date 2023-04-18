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Силы обороны отбили более 70 атак врага – сводка

Ольга ГлущенкоВторник, 18 апреля 2023, 06:23
Силы обороны отбили более 70 атак врага – сводка
украинские военные, фото: Генштаб

Украинские защитники в понедельник, 17 апреля, отбили более 70 вражеских атак на 5 направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник несет немалые потери, но продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

В течение суток на указанных участках фронта отражено более 70 атак противника.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка".

Детали: Противник в понедельник нанес 4 ракетных и 41 авиационный удар, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть раненые среди мирного населения.

В частности, под обстрелами оказались населенные пункты Сосновка, Поповка и Искрисковщина Сумской области, а также населенных пунктов Окоп, Байрак, Волчанск, Охримовка и Нестерно на Харьковщине.

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На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки. Вражеским обстрелам подверглись Тополя, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и Западное Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее Спирного, успеха не имел. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка и Спирное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении не прекращаются бои за город Бахмут. В районе населенных пунктов Ивановское и Предтечино противник вел безуспешные наступательные действия.  От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Плещеевка, Щербиновка и Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении неудачные вражеские попытки наступления зафиксированы в районах Новокалиново, Северного и Первомайского Донецкой области. Оккупанты обстреляли, в частности, Керамик, Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловку.

На Марьинском направлении отбиты многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в текущие сутки враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Новоукраинка, Великая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В течение суток совершил более 40 обстрелов населенных пунктов. Среди них - Времовка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Никополь на Днепропетровщине; Золотая Балка, Берислав, Львовское, Ивановка, Никольское, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники. Также сбит вражеский разведывательный БпЛА типа "Мерлин".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Темы: Генштабвойна
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