В Германии раскритиковали нейтральность Швейцарии в вопросе войны в Украине перед визитом президента

Председатель комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Рот раскритиковал нейтралитет Швейцарии в отношении войны РФ в Украине и поднял тему прекращения закупки швейцарского вооружения, если такое отношение не изменится.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью RND.

"Швейцария – это не только традиционно "нейтральная" страна, но и глубоко свободолюбивая страна. И именно свобода стоит на кону в Украине, которая подвергается нападению со стороны России и которую хотят уничтожить. В этом я очень разочарован Швейцарией. Тот, кто хочет быть нейтральным в такой преступной агрессивной войне, косвенно приносит пользу российскому агрессору", – сказал Рот.

Реклама:

Заявление Рота, представляющего правящую Социал-демократическую партию Германии, прозвучало накануне визита президента Швейцарии Алена Берсе в Берлин во вторник. Берсе встретится с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

"Швейцария даже не должна сама поставлять оружие. Речь идет об оружии и боеприпасах, произведенных в Швейцарии, которые принадлежат таким государствам, как Германия, Испания или Дания, и которые они могли бы передать Украине. Швейцария отказалась давать свое согласие. Такое поведение следует учитывать в будущем военном сотрудничестве. Я не вижу, почему мы должны покупать оружие у Швейцарии", – заявил политик.

Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что визит Берсе поможет изменить позицию Швейцарии по вооружениям и поддержке Украины: "Конечно, мы должны принять позицию Швейцарии. Но Швейцария должна решить, на какой стороне истории она хочет быть".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в конце марта парламентские дебаты в Швейцарии относительно реэкспорта военного оборудования и оружия третьим странам, в частности Украине, зашли в тупик, и обсуждение этого вопроса отложили на следующий год.

Ранее правительство Швейцарии подтвердило, что не будет менять свою давнюю политику, которая запрещает передачу оружия швейцарского производства в третьи страны, в частности в Украину.