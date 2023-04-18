У Німеччині розкритикували нейтральність Швейцарії щодо війни в Україні перед візитом президента

Голова комітету Бундестагу у закордонних справах Міхаель Рот розкритикував нейтралітет Швейцарії щодо війни РФ в Україні і порушив тему припинення закупівлі швейцарського озброєння, якщо таке ставлення не зміниться.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю RND.

"Швейцарія – це не лише традиційно "нейтральна" країна, але й глибоко волелюбна країна. І саме свобода стоїть на кону в Україні, яка зазнає нападу з боку Росії і яку хочуть знищити. Тут я дуже розчарований Швейцарією. Той, хто хоче бути нейтральним у такій злочинній агресивній війні, опосередковано приносить користь російському агресору", – сказав Рот.

Заява Рота, який представляє керівну Соціал-демократичну партію Німеччини, пролунала напередодні візиту президента Швейцарії Алена Берсе до Берліна у вівторок. Берсе зустрінеться з німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцом.

"Швейцарія навіть не повинна сама постачати зброю. Йдеться про зброю та боєприпаси, вироблені у Швейцарії, які належать таким державам, як Німеччина, Іспанія чи Данія, і які вони мають передати Україні. Швейцарія відмовилася давати свою згоду. Таку поведінку слід враховувати у майбутньому військовому співробітництві. Я не бачу, чому ми повинні купувати зброю у Швейцарії", – заявив політик.

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що візит Берсе допоможе змінити позицію Швейцарії щодо озброєнь і підтримки України: "Звичайно, ми повинні прийняти позицію Швейцарії. Але Швейцарія повинна вирішити, на якому боці історії вона хоче бути".

Нагадаємо, наприкінці березня парламентські дебати у Швейцарії щодо реекспорту військового обладнання та зброї третім країнам, зокрема Україні, зайшли в глухий кут, і обговорення цього питання відклали на наступний рік.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше уряд Швейцарії підтвердив, що не змінюватиме свою давню політику, яка забороняє передачу зброї швейцарського виробництва до третіх країн, зокрема до України.