Премьер Армении допустил признание суверенитета Азербайджана над Нагорным Карабахом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул готовность Еревана заключить мирное соглашение с Азербайджаном с взаимным признанием территориальной целостности, что на практике означает отказ от признания независимости Нагорного Карабаха.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Пашинян сказал во время выступления в парламенте во вторник.

"Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном станет реальным, если обе страны четко, без двусмысленностей и подводных камней, признают территориальную целостность друг друга и обязуются не выдвигать взаимные территориальные претензии раз и навсегда", – заявил премьер Армении.

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Он подчеркнул, что это положение было согласовано с азербайджанской стороной на последних встречах высокого уровня в октябре 2022 года в Праге и Сочи.

"Хочу повторно подтвердить, что Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, и ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав всю территорию Армянской ССР как Республику Армения", – добавил Пашинян.

Этот шаг фактически означает признание суверенитета Баку над Нагорным Карабахом, который в советское время входил в состав Азербайджана. При этом еще в прошлом году на фоне уличных протестов Ереван такую возможность отрицал.

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Азербайджанский чиновник на условиях анонимности заявил Politico, что Баку приветствует заявление Пашиняна и надеется, что это означает его готовность подписать мирное соглашение, которое также будет предусматривать "вывод войск" из Нагорного Карабаха.

Армения отрицает свое военное присутствие в регионе, утверждая, что там базируются карабахские силы самообороны.

Нагорный Карабах является частью международно признанной территории Азербайджана, хотя после распада СССР армяне, которые там составляют большинство, провозгласили его независимым государством.

Вопрос Нагорного Карабаха в очередной раз встал после шестинедельной войны 2020 года между Арменией и Азербайджаном, по результатам которой значительная часть этой территории перешла под фактический контроль Баку, а остальные были соединены с Арменией единственной дорогой – Лачинским коридором – под защитой миротворцев России.

В последние месяцы Азербайджан активизировал боевые действия в регионе, постепенно перебирая под контроль все большую территорию непризнанного Нагорного Карабаха, в том числе и Лачинский коридор. Кроме того, с конца прошлого года дорогу блокируют якобы экологические активисты, которых подозревают в связях с Баку.

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