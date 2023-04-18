Возле Бахмута идут тяжелые бои, вблизи Авдеевки атаки россиян захлебнулись - Генштаб

На Бахмутском направлении россияне продолжают вести наступательные действия, продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. На Авдеевском направлении оккупанты наступали в районах 5 населенных пунктов, но безуспешно.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Противник, ценой больших потерь, продолжает вести захватническую войну. Основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток, на указанных участках фронта, отражено около 30 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку".

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Детали: На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Степного, Бердичев, Авдеевки, Северного и Невельского Донецкой области, успеха не имел. Осуществил обстрелы, в частности, населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На территории республики Беларусь и дальше находятся некоторые подразделения территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Диброва. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское и Спорное Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Угледар, Новоукраинка и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Обстрелял, в частности, Новополь Донецкой области; Ольговское, Красное, Гуляйполе, Чаривне, Орехов, Степное и Плавни Запорожской области; Антоновка Херсонской области и город Херсон, есть погибшие среди гражданского населения.

На Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Каменка, Редкодуб, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и Западное Харьковской области.

Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей.

В течение суток оккупанты нанесли 4 ракетных и 44 авиационных удара, совершили около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, пострадали гражданские люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект оккупантов.