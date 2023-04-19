Силы обороны отбили более 60 вражеских атак – сводка

За минувшие сутки украинские защитники отбили более 60 вражеских атак, а также ударили по 14 районам сосредоточения оккупантов.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Основные усилия враг сосредоточивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки на указанных участках фронта подразделениями сил обороны Украины отражено более 60 атак противника. Ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку".

Детали: Во вторник противник нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадали и гражданские люди.

В частности, под обстрелами оказались населенные пункты Гремяч Черниговской области, Большая Березка, Коренек, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Волфино и Речки Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Глубокое, Волчанск, Бочковое, Охримовка и Нестерно на Харьковщине.

На Купянском направлении за прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись Каменка, Редкодуб, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и Западное Харьковской области.

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На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Диброва. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Григорьевка, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское и Спирное - Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. В то же время защитниками было отражено наступление противника в направлении населенного пункта Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Часов Яр, Константиновка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское и Невельское. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Пречистовки. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В то же время в течение суток совершил обстрелы населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения. Среди них - Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривне, Орехов, Степное и Плавни Запорожской области; Антоновка Херсонской области и город Херсон. Есть погибшие среди гражданского населения.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Кроме того, было сбито 2 вражеских разведывательных БпЛА ("Орлан-10" и "Суперкам"), а также 8 ударных (7 - типа "Шахед-136" и 1 - "Ланцет").

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект противника.