Данилов обнародовал "12 шагов деоккупации Крыма", над которыми работает СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов обнародовал "12 шагов деоккупации Крыма", которые разрабатываются Аппаратом СНБО Украины с привлечением широкого круга специалистов и экспертов.

Источник: Данилов в Facebook

Прямая речь Данилова: "Для московского мусора хочу доходчиво нарисовать пока широкими мазками, как Украина будет деоккупировать Крым.

Детализированная и юридически выверенная программа разрабатывается Аппаратом СНБО Украины с привлечением широкого круга специалистов и экспертов, что будет отражено в новой редакции Стратегии деоккупации Крыма".

Детали: Секретарь СНБО обнародовал "12 шагов":

1. На общественное обсуждение будет вынесен вопрос о проекте и месте расположения в Крыму памятника "русский военный корабль идет на@#й".

2. Кроме уголовного преследования за коллаборационизм и госизмену разрабатывается люстрационный механизм персональной оценки, которым, в частности, определяется уровень ответственности и степень привлечения конкретных лиц, граждан Украины, жителей Крыма к поддержке деятельности оккупационных администраций, что предусматривает в том числе ограничение прав участия в выборах - избирать и быть избранными.

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3. В отношении государственных служащих, судей, прокуроров, работников правоохранительных органов и других категорий лиц, которые по состоянию на 2014 год находились в штате органов власти Украины, МВД, СБУ, МОУ и др., а после февраля 2014 года работали в российских оккупационных структурах, украинские суды определят, подлежат ли они уголовной ответственности. Но если не подлежат, они лишаются государственных пенсий в том числе с запретом дальнейшего трудоустройства на работу в госорганах и органах местного самоуправления Украины.

4. Россия или другое формирование, которое будет претендовать на правопреемство, обеспечивает безусловную и полную выдачу всех подозреваемых в государственной измене и в других уголовных преступлениях лиц, как граждан Украины, так и граждан России, причастных к военным преступлениям (международные преступления, не имеющие сроков давности - геноцид, военные и против человечности), совершенных на территории нашего государства в целом и Крыма в частности.

5. Пропагандисты - журналисты, медийщики и разного рода эксперты, которые способствовали оккупации, милитаризации детского воспитания и разжиганию вражды против Украины украинцев, крымских татар и других национальностей - группа особого внимания, преступления которых будут расследованы украинскими, а при необходимости международными правоохранительными структурами.

6. Граждане Российской Федерации, которые незаконно приехали проживать на Крымском полуострове после февраля 2014 года, должны немедленно покинуть территорию Украины в определенный законом срок.

7. Сделки, совершенные не по украинскому законодательству после февраля 2014 года, в том числе в отношении недвижимого имущества, признаются ничтожными - закон, который действует уже 9 лет. Право собственности на имущество остается за гражданами Украины. Если оно присвоено или национализировано, имущество возвращается владельцам.

8. Транспортный переход в городе Керчь Автономной Республики Крым демонтируется с целью обеспечения полной свободы мореплавания в рамках программы возмещения убытков.

9. Реализуется комплексная программа "Детоксикация" - нейтрализация последствий многолетнего воздействия российской пропаганды на общественное сознание части населения полуострова.

В частности, используя опыт применения действенных методов денацификации Германии в 40-х годах, среди которых участие выявленных групп активной поддержки российской оккупации в общественных работах по восстановлению разрушенных украинских городов, процессах эксгумации и перезахоронения жертв российской агрессии (для лиц, признанных виновными в таких преступлениях судом). Предоставление максимально широкого доступа к информации о преступлениях путинского режима.

10. Создание документальной базы фактов российских преступлений против украинских граждан, которые оказывали сопротивление оккупации. Восстановление в правах украинских и крымскотатарских активистов.

11. Немедленное освобождение всех граждан Украины, крымских татар, украинцев, которые были преследуемы РФ по политически мотивированным признакам с 2014 года с возмещением нанесенного морального ущерба.

12. Учитывая место и роль в идеологии рашизма, системе негативного мифотворчества и переписывания истории, так называемый "город русской славы" ("слава" которого, в частности, заключается в том, чтобы, не вступив в бой, топить собственный флот) переименовывается в "Объект № 6". Верховная Рада Украины позже принимает решение о новом названии города. Возможно, Ахтиар.