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В Хмельницком сотни людей пришли к храму УПЦ МП, где избили военного

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 апреля 2023, 18:39
В Хмельницком сотни людей пришли к храму УПЦ МП, где избили военного
акция возле храма в Хмельницком, фото: Суспільне

В Хмельницком около 500 человек собрались на акцию под храмом УПЦ МП после избиения военного, в УПЦ МП заявили о штурме.

Источник: Hromadske, первый замначальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram, УПЦ МП

Детали: Корреспондент hromadske сообщает, что территория собора была закрыта. На входе стояли патрульные, среди толпы есть десятки полицейских. Также присутствуют 20 военных, в том числе из 19-го отдельного стрелкового батальона, где служил пострадавший военный. Ветераны, которые служили с ним, отметили, что сейчас он в городской больнице.

Первым о сборе на акцию сообщил депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлик, который и опубликовал видео из храма. Участники акции пришли с флагами и плакатом "Московский патриархат - проклятие Украины".

10 парней и девушек залезли через забор на территорию храма, в конце концов участники акции попали на территорию.

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Как сообщается, у входа в здание на территорию церкви стоят священники, их окружают несколько мужчин спортивной внешности.

В свою очередь, в УПЦ МП заявили о штурме собора "радикалами", а инцидент в соборе - провокацией. Там заявили, что около 50 сторонников ПЦУ и "радикалов" прорвались на территорию возле храма, толкают верующих и кричат "Долой московского попа!", а прихожане якобы "сдерживают рейдеров".

В УПЦ МП утверждают, что в воскресенье "переодетый в военную форму мужчина совершил нападение на священнослужителя Свято-Покровского кафедрального собора Хмельницкого, сорвал богослужение, облил и повредил священное Евангелие в присутствии более 100 прихожан".

Местный активист Дмитрий Гуцалюк заявил, что в воскресенье должно состояться голосование общины о переходе собора в ПЦУ.

Первый замначальника Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин призвал "снизить градус напряжения и предоставить возможность соответствующим службам решить возникший конфликт правовым способом".

"Хотел бы напомнить, что мы живем в европейской, цивилизованной стране, где царит верховенство права. Мы не московиты и не будем уподобляться их путям решения конфликтных ситуаций. Как и подобает цивилизованным людям, мы будем любые конфликты решать правовым и законным способом", - сказал он.

Что предшествовало: В одном из храмов УПЦ МП в Хмельницком утром 2 апреля священнослужитель и верующие избили военного. Полиция открыла производство против священника и военного.

Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин после инцидента с избиением военного заявил, что горсовет на внеочередной сессии проголосует за прекращение пользования УПЦ МП всеми земельными участками на территории общины.

Темы: ХмельницкийУПЦ МП
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