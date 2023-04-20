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Силы обороны за сутки уничтожили 21 вражеский "Шахед" из 26 – сводка

Ольга ГлущенкоЧетверг, 20 апреля 2023, 06:35
Силы обороны за сутки уничтожили 21 вражеский Шахед из 26 – сводка
украинские военные, иллюстративное фото Генштаба

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 21 вражеский "Шахед" из 26 запущенных, а также отбили 55 атак на 5 направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник ценой больших потерь продолжает вести захватническую войну.

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Основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки, на указанных участках фронта, подразделения сил обороны Украины отбили более 55 атак противника.

Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку".

"В подразделениях российского "добровольческого" формирования "Невский", которые участвуют в боевых действиях в Донецкой области, российские военнослужащие имеют низкий уровень морально-психологического состояния.

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Установлено, что основными факторами этого являются большие потери в живой силе во время ведения боевых действий, несвоевременное обеспечение оккупантов боеприпасами, неопределенность со сроками пополнения личного состава подразделений, понесших боевые потери.

Увеличивается количество желающих оставить свои подразделения и выбыть из районов ведения боевых действий в Российскую Федерацию".

Детали: За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 57 авиационных ударов, в частности, применил 26 БПЛА типа "Шахед-136". 21 из них уничтожен защитниками.

Также российские агрессоры совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Под обстрелами оказались населенные пункты Шалигино, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Белополье, Волфино, Катериновка и Кондратовка Сумской области, а также Стрелечья, Огирцево, Волчанск, Петропавловка, Караичное, Землянки, Устиновка и Отрадное на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районах южной окраины населенного пункта Кременная и Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское, Верхнекаменское и Спирное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также за прошедшие сутки украинские защитники отбили атаки противника в районе населенного пункта Хромовое. От вражеских обстрелов пострадали Федоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Дружковка, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Тоненькое, Северное, Нетайлово, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили многочисленные вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Победа.

В то же время вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Угледара. Кроме последнего обстрелял Новоукраинку, Пречистовку и Большую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В то же время в течение суток обстрелял более 35 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Ивановка, Инженерное и Днепровское Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов противника.

Темы: ГенштабвойнаШахедбеспилотники
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