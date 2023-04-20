США будут координировать с Южной Кореей дополнительную поддержку Украины – Госдеп

Соединенные Штаты продолжат тесную координацию с Южной Кореей по дальнейшей поддержке Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", агентству Reuters заявил представитель Государственного департамента США.

В эксклюзивном интервью агентству президент Южной Кореи Юн Сок Йоль ранее заявил, что при определенных обстоятельствах его страна может выйти за рамки гуманитарной или финансовой помощи Украине, впервые продемонстрировав изменение своей позиции по предоставлению вооружения Украине.

"Республика Корея была верным партнером в защите права Украины на территориальный суверенитет от российской агрессии с первых дней полномасштабного вторжения", – заявил представитель Государственного департамента США в электронном ответе агентству, реагируя на комментарии президента Южной Кореи.

"Мы продолжим тесную координацию с нашим союзником по вопросу дополнительной поддержки Украины", – добавил представитель Госдепартамента.

Южная Корея – ключевой союзник США и крупный производитель артиллерийских боеприпасов. До сих пор Сеул пытался избегать противостояния с Россией и придерживался политики непоставки вооружений Украине.

Юн Сок Йоль сделал свое заявление накануне официального визита в США на следующей неделе.

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