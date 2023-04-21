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Силы обороны отбили более 60 вражеских атак – Генштаб

"Украинская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 07:15
Силы обороны отбили более 60 вражеских атак – Генштаб
Боец ВСУ. Фото из Facebook Генштаба

В течение 20 апреля Силы обороны Украины отбили более 60 атак россиян на 4 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки РФ нанесла 23 авиационных удара. Также российские агрессоры совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Противник, ценой больших потерь, основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на них отбито более 60 атак противника. Ожесточенные бои ведутся за город Бахмут".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. За прошедшие сутки противник обстрелял населенные пункты Янжуловка, Галагановка и Гремячка Черниговской области; Стукаловка и Павловка - Сумской, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Нескучное и Хатнее на Харьковщине.

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На Купянском направлении за прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам в очередной раз подверглись Стельмаховка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Верхнекаменское и Спирное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Железное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Каменка, Первомайское и Невельское Донецкой области, успеха не имел. В частности, противник обстрелял Керамик, Степное, Каменку, Тоненькое, Северное, Карловку, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Максимильяновка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг совершил обстрелы населенных пунктов Новоукраинка, Великая Новоселка, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В течение суток враг совершил обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Ивановка, Инженерное, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 пунктов управления противника.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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