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ISW объяснил, почему РФ не планирует убирать КПП с оккупированными территориями

"Украинская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 07:55
ISW объяснил, почему РФ не планирует убирать КПП с оккупированными территориями
Российские оккупанты на захваченных территориях Украины. Фото Getty Images

Контрольно-пропускные пункты между РФ и оккупированными территориями на востоке Украины существенно замедляют поставки на фронт российских боеприпасов, однако Кремль из соображений безопасности не планирует отказываться от них, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: В институте отметили, что ранее российские "военкоры" жаловались, что КПП значительно замедляют поставки российских боеприпасов на передовую в Донецкой области.

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Аналитики ISW отметили, что Путин, вероятно, пытается исправить задержки на пунктах пропуска путем увеличения рабочего персонала, что должно ускорить проверки, однако не планирует избавляться от них.

"Кремль также может использовать эти пункты пропуска для предотвращения массового перемещения мужчин из оккупированной Украины, которые избегают принудительной мобилизации, для предотвращения побега российских мобилизованных в Россию и поддержки российских фильтрационных мероприятий", – отмечается в отчете института.

"Существование этих контрольно-пропускных пунктов еще раз подчеркивает, что российские чиновники не рассматривают жителей оккупированной Украины как российских граждан и управляют ими как оккупационная власть, которой они являются, несмотря на постоянные заявления о том, что незаконно аннексированные территории являются частью России", – добавили эксперты ISW.

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Отмечается, что ранее РФ усилила меры безопасности и проверки возле Керченского моста.

Темы: Росcияоккупациявойна
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