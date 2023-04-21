Российские богачи накупили на Лазурном берегу Франции вилл на "дачный кооператив"

Российские олигархи и миллиардеры имеют ряд вилл на Лазурном побережье на юге Франции, хотя часть из них из-за санкций сейчас стоят пустые.

Источник: первая часть исследования "Украинской правды" об имениях российской элиты на Лазурном берегу

Детали: Журналисты УП нашли имения российской элиты на "лазурке" – в городах Сен-Тропе, Канны, Антиб, Ницца – и смогли снять их с дрона.

В частности, это виллы богачей или связанных с ними лиц: Романа Абрамовича, Сулеймана Керимова, Александра Несиса, Михаила Маслова, Андрея Мельниченко, Владимира Чернухина, Олега Дерипаски, Ильдара Юнусова (отца рэпера Тимати), Геннадия Тимченко, Игоря Худокормова, Вадима Мошковича, Леонида Федуна, Сергея и Николая Саркисовых.

На полуострове Кап д'Антиб на Лазурном берегу расположен дворец "Château de la Croë" олигарха Романа Абрамовича. Там глушится сигнал дрона.

Соседом Абрамовича является Сулейман Керимов – член Совета Федерации Федерального собрания РФ, бывший депутат Госдумы и один из самых богатых людей России. Вилла Керимова стоит пустая, как и еще одна вилла, принадлежащая его окружению.

Всего в собственности окружения Керимова на Антибе – 4 виллы. Несколько компаний-владельцев вилл сейчас оформлены на дочь Керимова – Гульнару. В отличие от отца и брата Саида, Гульнара не находится под санкциями ЕС.

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По данным французских СМИ, в ноябре 2017 года Керимова задерживали в аэропорту Ниццы по подозрению в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости на Антибе и в отмывании денег.

"Учитывая плотность россиян Антиб начинает напоминать дачный кооператив", – отмечает журналист-расследователь Михаил Ткач.

Расположена на побережье и Villa du Golfe миллиардера Александра Несиса. Несис входит в сотню самых богатых людей России, его компания – одна из крупнейших в России и мире по добыче золота и серебра.

Также журналисты нашли виллу Михаила Маслова. Такое же имя – у заместителя генерального директора по развитию бизнеса компании "Газпромнефть-центр". Имение сейчас оформлено на жену и сына, а их компания называется "Datcha".

На Антибах имеют квартиры и олигарх Андрей Мельниченко, и Владимир Чернухин – экс-глава "Внешэкономбанка" и бывший партнер олигарха Олега Дерипаски.

Сам Олег Дерипаска имеет особняк в Сен-Тропе. Записана вилла на мать олигарха и сына ее брата Алексея Езубова. Езубов-старший – депутат Госдумы РФ и находится в санкционном списке ЕС.

Соседом Дерипаски по Сен-Тропе является Ильдар Юнусов – отец российского рэпера Тимати (Тимура Юнусова), который давно выступает пропагандистом режима Владимира Путина.

В пригороде Сен-Тропе, городке Сан-Рафаэль, есть вилла, связанная с Геннадием Тимченко – одним из ближайших друзей Путина и его "кошельком". Эту виллу перерегистрировали на Аллу Рудьковскую после того, как в 2014 году Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщил о ней.

В этом особняке по дрону журналистов УП открыли огонь.

По соседству расположена вилла семьи российского "сахарного короля" Игоря Худокормова, который может быть косвенно связан с сыном Николая Патрушева – секретаря Совбеза РФ и одного из идеологов полномасштабного наступления России на Украину.

Другой сахарный миллиардер Вадим Мошкович, по данным французских реестров, имеет угодья в пригороде Ниццы.

На мысе Кап-Ферра расположена вилла семьи Леонида Федуна – акционера и бывшего вице-президента крупнейшей нефтяной компании России "Лукойл".

На побережье расположен и дворец "Château Malet", который находится в собственности братьев Сергея и Николая Саркисовых. Семья Саркисовых входит в топ-10 самых богатых семей России, а их страховой холдинг РЕСО – в пятерку крупнейших страховых компаний РФ.

На мысе Кап-Мартен можно увидеть Villa del Mare – сейчас она называется Villa Maria Irina. Ранее эта вилла принадлежала диктатору Конго Мобуту Сесе Секо, а впоследствии перешла в собственность различных "кремлевских кошельков", в частности, связанных с "Газпромом".

Когда-то СМИ писали, что на этой вилле видели неофициальную жену Путина Алину Кабаеву. Сейчас вилла числится за Самвелом Карапетяном – российско-армянским миллиардером, владельцем "Tashir Group".