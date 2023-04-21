Російський Лазурний берег. "Українська правда" знайшла маєтки російської еліти на "лазурці"

Російські олігархи, сенатори, депутати, чиновники протягом десятиліть вкладали гроші в нерухомість на коштовному Лазурному березі Франції.

Сен-Тропе, Канни, Антіб, Ніцца. Десятки маєтків, квартир та земельних ділянок. Сотні мільйонів євро за розкіш не жити в Росії, а відчувати свою причетність до світової еліти.

З літа минулого року мальовничий Лазуровий берег наче завмер.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну постійні завсідники "лазурки", російські олігархи, більше не можуть відвідувати країни Європейського Союзу через санкції. А їхні маєтки здебільшого перебувають під арештом.

"Українська правда" вирушила на пошуки нерухомості російських еліт. І це перша частина нашого дослідження.

Михайло Ткач, Катерина Каплюк