Латвия решила передать Украине все имеющиеся у нее ПЗРК Stinger

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в пятницу министр обороны Латвии Инара Мурниеце объявила о решении передать Киеву все имеющиеся у латвийской стороны переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Латвия откликнулась на просьбу Украины о поставках систем противовоздушной обороны и решила передать Украине все средства ПВО Stinger, которые у нас еще есть. Мы сделаем все возможное, чтобы доставить их в Украину как можно быстрее", – объявила Мурниеце.

Кроме того, Латвия продолжает воплощать программу подготовки украинских военнослужащих.

"Нашей целью было удвоить количество украинских солдат, прошедших подготовку в Латвии в этом году, если сравнить с 2022 годом. Сейчас мы видим, что сможем подготовить еще больше военнослужащих Вооруженных Сил Украины на разных уровнях. Уверена, что до конца года Латвия подготовит почти три тысячи солдат Вооруженных Сил Украины", – сказала глава ведомства.

В то же время министр обороны Латвии отметила, что Рига вместе с другими союзниками работает над новой инициативой по подготовке солдат Вооруженных Сил Украины в Латвии.

Последний раз об отправке Украине ПЗРК Stinger Латвия объявляла в январе этого года.

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Stinger – одна из самых высокоразвитых и эффективных систем противовоздушной обороны, которые также используются многими союзниками Латвии, такими как США, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Финляндия, Норвегия и Литва.

Военная помощь Украине со стороны Латвии уже достигла 1% ее ВВП и превысила 300 миллионов евро.