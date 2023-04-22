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Силы обороны отбили более 50 вражеских атак – сводка

"Украинская правда"Суббота, 22 апреля 2023, 06:33
Силы обороны отбили более 50 вражеских атак – сводка
Военные ВСУ запускают дроны. Фото из Facebook Генштаба

В течение 21 апреля Силы обороны Украины отбили более 50 атак противника на 4 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных, 30 авиационных ударов и совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях – было отражено 53 атаки противника. В эпицентре боевых действий остается город Бахмут".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На территории Беларуси продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск Вооруженных сил РФ.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. За прошедшие сутки осуществил обстрелы населенных пунктов Леонивка и Гремяч Черниговской области; Шалигино, Волфино и Кондратовка – Сумской, а также Гоптовка и Волчанские Хутора на Харьковщине.

На Купянском направлении за прошедшие сутки противник предпринял попытку улучшить тактическое положение, провел штурмовые действия недалеко от населенного пункта Лиман Первый, успеха не имел. Вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Котляровка и Берестовое Харьковской области.

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На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Верхнекаменское, Спирное и Звановка Донецкой области.

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои за город Бахмут. Вблизи Григорьевки и Богдановки противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Раздоловка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Железное, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Степного, Первомайского и Невельского, успеха не имел. Враг совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области и ряда других.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки отбиты атаки противника в районе Марьинки. Вражеским обстрелам снова подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в районе Угледара. Противник также обстрелял Пречистовку, Новоукраинку, Золотую Ниву, Великую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. За прошедшие сутки совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Павловка, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области, а также Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, зенитно-ракетный комплекс и еще 2 важных военных объекта противника.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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