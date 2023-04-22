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Глава МИД Литвы о словах китайского посла: Вот почему мы не доверяем Китаю

"Европейская правда"Суббота, 22 апреля 2023, 17:42
Глава МИД Литвы о словах китайского посла: Вот почему мы не доверяем Китаю
ГАБРИЭЛЮС ЛАНДСБЕРГИС, ФОТО: GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис отреагировал на скандальные заявления посла Китая во Франции относительно "российского Крыма" и статуса постсоветских государств в международном праве.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter Ландсбергис пояснил, что в связи с такими заявлениями, которые озвучил китайский посол во Франции, государства Балтии не доверяют Китаю как "посреднику" в урегулировании войны в Украине.

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"Если кому-то все еще интересно, почему страны Балтии не доверяют Китаю как "посреднику в достижении мира в Украине", то вот китайский посол, который утверждает, что Крым является российским, а границы между нашими странами не имеют никаких правовых оснований", – написал Ландсбергис.

Посол Китая во Франции Лу Шайе заявил в интервью, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", поскольку нет международного соглашения, которое бы материализовало их статус суверенной страны.

Также на вопрос, считает ли он Крым принадлежащим Украине, посол сказал, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему", добавив, что "это не так просто". 

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Посол Украины во Франции Вадим Омельченко остро отреагировал на заявления китайского дипломата.

Министерство иностранных дел Эстонии вызовет посла Китая, чтобы получить разъяснения относительно комментариев китайского дипломата во Франции.

Темы: ЛитваКитай
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