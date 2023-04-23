Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Разведка Британии: РФ пытается отложить новую открытую мобилизацию

"Европейская правда"Воскресенье, 23 апреля 2023, 09:16

Минобороны РФ начало новую масштабную кампанию по набору добровольцев, пытаясь как можно дольше избежать новой волны открытой мобилизации и возможной напряженности в обществе в связи с этим.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 23 апреля.

В рамках широкомасштабной кампании реклама набора добровольцев в российскую армию появилась в российских социальных сетях, на билбордах и на телевидении, отмечают в разведывательном сообществе.

Реклама:

Новая реклама апеллирует к мужской гордости потенциальных рекрутов, призывая присоединяться "настоящих мужчин", а также подчеркивая финансовые выгоды от поступления на службу.

После того, как доступ к вербовке заключенных был прекращен, частная военная компания Вагнера также конкурирует за ограниченный пул российских мужчин призывного возраста, отмечают в Минобороны Великобритании.

"Остается очень маловероятным, что кампания привлечет 400 000 добровольцев, о которых сообщало Министерство обороны РФ", – говорится в обзоре.

ВИДЕО ДНЯ

"Власть почти наверняка стремится отложить любую новую, открытую обязательную мобилизацию на как можно более долгий срок, чтобы минимизировать внутренние разногласия", – считают в Минобороны Великобритании.

В предыдущем обзоре разведывательного сообщества указывалось, что российские власти отменили акцию "Бессмертный полк", скорее всего, чтобы не подчеркивать масштаб своих потерь в войне в Украине.

Темы: Росcиявойнапропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Росcия
Россия отказала Бразилии в участии в расследовании падения самолета Пригожина
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Последние новости
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
Все новости...
Реклама: