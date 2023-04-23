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Разведка Британии: РФ пытается отложить новую открытую мобилизацию

"Европейская правда"Воскресенье, 23 апреля 2023, 09:16

Минобороны РФ начало новую масштабную кампанию по набору добровольцев, пытаясь как можно дольше избежать новой волны открытой мобилизации и возможной напряженности в обществе в связи с этим.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 23 апреля.

В рамках широкомасштабной кампании реклама набора добровольцев в российскую армию появилась в российских социальных сетях, на билбордах и на телевидении, отмечают в разведывательном сообществе.

Новая реклама апеллирует к мужской гордости потенциальных рекрутов, призывая присоединяться "настоящих мужчин", а также подчеркивая финансовые выгоды от поступления на службу.

После того, как доступ к вербовке заключенных был прекращен, частная военная компания Вагнера также конкурирует за ограниченный пул российских мужчин призывного возраста, отмечают в Минобороны Великобритании.

"Остается очень маловероятным, что кампания привлечет 400 000 добровольцев, о которых сообщало Министерство обороны РФ", – говорится в обзоре.

"Власть почти наверняка стремится отложить любую новую, открытую обязательную мобилизацию на как можно более долгий срок, чтобы минимизировать внутренние разногласия", – считают в Минобороны Великобритании.

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В предыдущем обзоре разведывательного сообщества указывалось, что российские власти отменили акцию "Бессмертный полк", скорее всего, чтобы не подчеркивать масштаб своих потерь в войне в Украине.

Темы: Росcиявойнапропаганда
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