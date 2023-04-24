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Нужны механизмы быстрой интеграции Украины в НАТО, а не заезженные фразы – Науседа

"Европейская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 15:14

Вместо повторения заезженных фраз об открытых дверях НАТО необходимо найти конкретные механизмы для быстрой интеграции Украины в пространство НАТО после окончания войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа, его цитирует издание Delfi.

"Вместо того, чтобы повторять заезженные фразы об открытых дверях НАТО, нам нужно найти более конкретные механизмы для быстрой интеграции Украины в пространство НАТО после окончания войны", – заявил Науседа. 

По мнению президента Литвы, также необходимо отказаться от мышления о том, что будущее членство Украины в НАТО является бременем для Альянса. Литовский президент убежден, что Украина только усилит Альянс, поскольку украинская армия прошла крещение на поле боя и имеет такой богатый опыт, как никакая другая армия европейской страны.

Науседа также отметил важность участия в саммите НАТО в Вильнюсе президента Украины Владимира Зеленского. 

"Я думаю, что в интересах всех нас, чтобы президент Зеленский участвовал в наших дискуссиях. Значительная часть дискуссий будет посвящена и непосредственно связана с Украиной", – сказал Науседа.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил 21 апреля перед началом заседания в формате "Рамштайн", что президент Владимир Зеленский принял приглашение участвовать в саммите НАТО.

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Зеленский накануне на совместном брифинге со Столтенбергом поблагодарил за приглашение посетить Вильнюс, но сказал, что важно, чтобы и Украина получила соответствующее приглашение.

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Темы: НАТОУкраинаЛитва
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