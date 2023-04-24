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Fox News прекратила сотрудничество с "американским Соловьевым" Такером Карлсоном

Станислав ПогориловПонедельник, 24 апреля 2023, 21:20
Fox News прекратила сотрудничество с американским Соловьевым Такером Карлсоном
Такер Карлсон, фото: Getty Images

Американская телекомпания Fox News объявила о прекращении сотрудничества с телеведущим, которого считают главным пропагандистом теорий заговора и радикальной риторики на телеканале.

Источник: Fox News, CNN

Дословно: "Fox News Media и Такер Карлсон договорились разойтись. Мы благодарим его за его работу на телеканале как ведущего, а до этого - как автора".

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Детали: Как сообщает CNN, Карлсон, правый экстремист, который вел высокорейтинговую программу в 8 часов вечера.

Незадолго до объявления телеканал продвигал в своем эфире интервью Карлсона с кандидатом в президенты от Республиканской партии Вивеком Рамасвами. А в пятничном шоу он завершил программу словами: "Мы вернемся в понедельник".

Это заявление было сделано через неделю после того, как Fox News удовлетворил огромный иск о клевете с компанией Dominion Voting Systems на сумму $787,5 млн за распространение лжи на выборах.

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Fox News сообщил, что последнее шоу Карлсона вышло в эфир в пятницу, 21 апреля.

"Карлсон был главным пропагандистом теорий заговора и радикальной риторики на телеканале. Он не только неоднократно сеял сомнения относительно легитимности выборов 2020 года, но и продвигал теории заговора относительно вакцин против Covid-19 и преподносил тезисы белых националистов", - сообщает CNN.

После новости о прекращении сотрудничества с Fox News, российский пропагандист Владимир Соловьев через свой Telegram-канал предложил работу Карлсону на телеканале "Соловьев Live"

"Такер, приходи к нам. У нас можно не бояться ругать Байдена", - написал пропагандист.

Темы: СШАмедиа
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