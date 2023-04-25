Силы обороны отбили более 40 вражеских атак – сводка

В течение 24 апреля Силы обороны Украины отбили 43 атаки противника на 3 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 62 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Основные усилия враг и дальше сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки было отражено 43 атаки противника на указанных участках фронта. Ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. За прошедшие сутки враг совершил обстрелы населенных пунктов Клюсы, Гремяч Черниговской области; Нововасильевка, Кучеровка, Шалыгино, Стукаловка, Искрисковщина, Волфино, Могрица, Поповка Сумской области, а также Окоп, Малые Проходы, Стрелечья, Нескучное, Гатище, Бударки и Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении враг продолжает мероприятия по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Тополя, Каменка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Масютовка, Кисловка Харьковской области и Новоселовское – Луганской.

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На Лиманском направлении противник наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное и Переездное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомарково и Хромовое. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григорьевка, Хромовое, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия неподалеку населенных пунктов Новокалиново, Степное, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Враг совершил обстрелы населенных пунктов. Это, в частности, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Ласточкино, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки нашими защитниками были отражены атаки противника в районе населенного пункта Марьинка, а также вблизи Новомихайловки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Враг совершил обстрелы населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения. Среди них – Новоселка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйпольское, Волшебное, Орехов Запорожской области; Ивановка, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 3 ударов по зенитно-ракетным комплексам. Украинские защитники сбили 10 вражеских БпЛА различных типов.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили зенитно-ракетный комплекс и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.