"Россия оказалась в лапах мудил" – в сеть "слили" предполагаемый разговор миллиардеров

В сеть "слили" якобы разговор российских миллиардера Романа Троценко и бизнесмена Николая Матушевского. В разговоре звучит фраза: "Россия, которую мы так искренне любим, оказалась в лапах каких-то мудил".

Источник: Настоящее Время, аудиозапись на Youtube-канале Настоящего Времени

Дословно: "Система" (расследовательский проект "Настоящего Времени" и "Радио Свобода") получила по почте ссылку на выложенную в открытый доступ аудиозапись разговора, предположительно, миллиардера Романа Троценко. Его собеседник в письме указан не был, но, судя по разговору, им может быть бизнесмен Николай Матушевский".

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Детали: Издание напоминает, что Троценко – бывший президент "Объединенной судостроительной корпорации" и экс-советник президента "Роснефти" Игоря Сечина, один из относительно близких к Владимиру Путину бизнесменов. Матушевский – давний приятель Троценко и создатель московского дизайн-завода "Флакон" – публично сочувствует оппозиции, например публиковал в инстаграме видео с протестов в Москве в 2021 году.

После того как журналист "Системы" связался с Матушевским, тот сообщил, что не знает, о чем идет речь, и попросил ссылку на запись. Спустя примерно 40 минут (столько же длится сама запись – ред.) Матушевский сказал, что "этого разговора не было". Он добавил, что последний раз общался с Троценко в 2022 году и уж точно никогда не обсуждал политику.

"Я думаю, это фейк или чья-то нелепая шутка с применением ИИ [искусственного интеллекта]", – добавил Матушевский.

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В пользу того, что запись может быть настоящей, свидетельствуют сразу несколько фактов. Во-первых, во время разговора Матушевский утверждает, что находится на Бали, что подтверждают фотографии из его инстаграма. Во-вторых, номер телефона, с которого, предположительно, звонил Роман (его "Системе" предоставил источник – ред.), соответствует номеру Троценко, который есть в распоряжении редакции. В-третьих, детали в разговоре сходятся с информацией о бизнесменах. Так, Роман называет себя "Романом Викторовичем" и говорит о том, что ему через десять лет будет 62 года. Кроме этого, Николай неоднократно говорит о проектах "Флакона", которым владел до 2021 года.

Впрочем, официально подлинность этой аудиозаписи никто не подтвердил, и говорить о том, что голоса мужчин принадлежат именно Троценко и Матушевскому, с относительной уверенностью можно было бы только в результате профессиональной аудиоэкспертизы.

Диалог между, предположительно, Троценко и Матушевским произошел в начале января 2023 года. В первой части беседы двое мужчин – они называют друг друга Коля и Рома – обсуждают отдых на Бали.

Коля рассказывает Роме, что на острове много инвесторов и возможностей.

"Мне в последнее время прям тяжело было в России, я понимал, что что-то не то, нечего там делать", – жалуется Коля, а человек, голос которого авторы утечки приписывают Троценко, соглашается. После Коля подробно рассказывает о своем новом проекте – "Airbnb для бизнеса".

"Это правильно, не надо вспоминать, что было в России. Этого уже нет и больше не будет", – одобряет идею Рома и замечает, что в Индонезии "за десять лет все вырастет в десять раз, а в России – упадет вдвое".

Затем приятели долго обсуждают переезд и детей, инфраструктуру на Бали и личные дела, но в конце концов разговор переходит к обсуждению войны и ситуации в России.

"К сожалению, Россия, которую мы так искренне любим, оказалась в лапах каких-то мудил... Которые исповедуют... какие-то странные композиции... XIX века. Это ничем хорошим не может закончиться, это закончится адом... Люди будут убивать друг друга на улицах Москвы", - устало говорит Рома, пока Коля с ним соглашается и пытается перевести беседу на здоровое питание и вегетарианство.

Но разговор быстро возвращается к политике. Коля рассказывает, что посмотрел недавно ролик с нарезкой новогодних поздравлений президентов, "начиная с Ельцина [...] до последнего, когда этот придурок не на фоне елки, как всегда, а военных".

"Как может жить и развиваться страна, где единственной идеологией является зарабатывание бабок и удержание власти одной группой людей?" – спрашивает собеседника Роман.

"Никакой же концепции "дальше" нет. Они умрут... в какой-то момент и не оставят за собой ничего. Это просто будет выжженная пустыня", – продолжает мужчина с голосом, который приписывается Троценко.

Николай только вздыхает, а Рома продолжает сетовать – не до всех россиян дошло, что происходит. "Потом эта простая [фигня] дойдет до всех, до каждого. И выяснится, что уже поздно. Люди не смогут вывести деньги, не смогут уехать, их дети призваны на войну... [Ужас], короче", – заканчивает он мысль.

Издание напоминает, что Троценко входит в число самых богатых российских бизнесменов. В 2023 году Forbes оценил его состояние в $3,8 млрд. Матушевский известен как создатель ряда творческих пространств, в том числе московского дизайн-завода "Флакон". Идею этого проекта Матушевскому предложил Троценко, которого тот называл "школьным товарищем". У Троценко тоже есть культурный проект, что вместе с женой Софией он развивает московский арт-кластер "Винзавод". Но главный фокус Троценко все же бизнес.

До начала полномасштабной войны с Украиной Троценко регулярно участвовал во встречах Путина с крупным бизнесом. Но 24 февраля 2022 года, когда через несколько часов после нападения на Украину Путин собрал бизнесменов в Кремле, Троценко среди них не оказалось.

Впоследствии многие участники той встречи попали под западные санкции. Миллиардер также не был замечен на последнем ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в марте 2023 года, где выступал Путин.

Напомним: Раньше в РФ набрала огласку обнародованная запись разговора, на которой, вероятно, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и миллиардер Фархад Ахмедов критикуют руководство России, в частности Владимира Путина. Собеседники употребляют много нецензурных слов. Пригожин назвал запись "симбиозом" сказанных и сгенерированных фраз.