Враг сосредоточил наступления на трех направлениях – сводка

Россияне сосредоточили усилия на наступлениях на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, на которых Силы обороны отбили 39 вражеских атак.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки было отражено 39 атак противника на указанных участках фронта. Ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку".

Детали: За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных удара, из которых 2 ракеты с ЗРК С-300 - по центру мирного города Купянск Харьковской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушено здание краеведческого музея, рядом с которым нет ни одного военного объекта, и повреждена другая гражданская инфраструктура. Также враг нанес 13 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и критической инфраструктуре населенных пунктов.

Кроме того, совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Леонивка Черниговской области; Середина-Буда, Коренек, Стукаловка, Искрисковщина, Новоивановка, Волфино, Павловка, Константиновка и Басовка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Зеленое, Нескучное, Стрелечье, Огирцево, Гатище и Амбарное на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополя, Каменка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Лиман Первый, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Ямполь, Северск, Верхнекаменское, Спорное и Переездное Донецкой области.

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На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Хромовое и Клещеевка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия неподалеку населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии соприкосновения, в частности, это - Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Степное, Тоненькое, Водяное, Нетайлово, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Парасковиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Егоровка, Павловка, Пречистовка, Новоукраинка, Золотая Нива, Новомайорское, Шахтерское, Нескучное и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В то же время, в течение суток, совершил обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них - Малиновка, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Плавни Запорожской области и Казацкое, Одрадокаменка, Ольговка, Львов, Кизомыс, а также город Херсон. В результате попадания двух управляемых авиационных бомб по населенному пункту Кизомыс повреждено более 10 жилых домов мирных граждан. 2 - полностью разрушены. также разрушениям подверглась местная церковь и другая гражданская инфраструктура.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу. Также сбито 2 вражеских разведывательных БпЛА типа "Зала" и "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили зенитно-ракетный комплекс, 4 района сосредоточения личного состава и радиолокационную станцию агрессора.