В поселке Брянской области пропал свет, российские власти говорят об обстреле

В поселке Климово российской Брянской области в ночь на 27 апреля пропал свет, власти об обстреле, в котором обвинили украинские войска.

Источник: губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз

Прямая речь: "Украинские националисты совершили обстрел по территории поселка Климово. Пострадавших нет.

В результате атаки нарушено энергоснабжение, в поселке отсутствует электричество".