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В поселке Брянской области пропал свет, российские власти говорят об обстреле

Ольга ГлущенкоЧетверг, 27 апреля 2023, 04:58
В поселке Брянской области пропал свет, российские власти говорят об обстреле
иллюстративное фото из livejournal

В поселке Климово российской Брянской области в ночь на 27 апреля пропал свет, власти об обстреле, в котором обвинили украинские войска.

Источник: губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз

Прямая речь: "Украинские националисты совершили обстрел по территории поселка Климово. Пострадавших нет.

В результате атаки нарушено энергоснабжение, в поселке отсутствует электричество".

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Темы: Росcияэлектроэнергия
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