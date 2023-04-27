В поселке Брянской области пропал свет, российские власти говорят об обстреле
Четверг, 27 апреля 2023, 04:58
В поселке Климово российской Брянской области в ночь на 27 апреля пропал свет, власти об обстреле, в котором обвинили украинские войска.
Источник: губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз
Прямая речь: "Украинские националисты совершили обстрел по территории поселка Климово. Пострадавших нет.
Реклама:
В результате атаки нарушено энергоснабжение, в поселке отсутствует электричество".