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"Зерновой кризис": польские фермеры прекратили протест в Щецине, длившийся больше месяца

"Европейская правда"Четверг, 27 апреля 2023, 18:00

Фермеры покинут протестный городок, который они создали в польском городе Щецин более месяца назад, требуя закрыть границы для украинского зерна и финансовой поддержки от правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

В четверг фермеры подписали протокол с министром сельского хозяйства Робертом Телусом, завершив переговоры, которые длились более недели, о выполнении их требований.

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Подписанный протокол насчитывает более 20 страниц. На них в виде таблицы перечислены позиции фермеров и министерства.

Самое главное, о чем удалось договориться фермерам – это дотации на зерновые культуры, которые, по их словам, невыгодно продавать по нынешней цене. Речь идет о пшенице и кукурузе. Важно, что дотации также будут доступны владельцам крупных фермерских хозяйств – до 300 гектаров.

Соглашение предусматривает, что субсидии на сельскохозяйственное топливо также вырастут, и министр сельского хозяйства заявляет о переговорах с Европейской комиссией относительно дальнейшего повышения этих ставок. Также согласовано введение субсидий на удобрения. Цены на них стремительно выросли из-за подорожания газа, который используется для их производства.

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Пока неизвестно, будут ли условия, о которых договорились западнопоморские фермеры, приняты общепольскими сельскохозяйственными организациями. Хотя на экспертные переговоры с министерством были приглашены все желающие, протокол в Щецине подписали только местные лидеры фермерских организаций.

Начиная забастовку, протестующие фермеры требовали "немедленного закрытия границ для транспортировки сельскохозяйственной продукции из-за рубежа" и встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким. Они также требовали, среди прочего, помощи с погашением кредитов, взятых для ведения фермерской деятельности, и введения "антикризисного щита" для сельского хозяйства. По их мнению, правительство перестало прислушиваться к фермерам, и сельскохозяйственное производство стало просто невыгодным.

Напомним, министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил о необходимости удержания эмбарго на зерно из Украины как минимум до конца года.

В среду третий раунд переговоров Еврокомиссии с министрами сельского хозяйства пяти стран завершился неудачей. Еврокомиссию начало раздражать то, что страны все больше расширяют список украинских продуктов, импорт которых они хотят запретить.

Подробнее о кризисе вокруг запрета импорта украинского зерна читайте в статье Польша продолжает блокаду: каковы шансы сохранить рынок ЕС для украинского агроэкспорта.

Темы: Польшазерно
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