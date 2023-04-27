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"Зернова криза": польські фермери припинили протест у Щецині, що тривав більше місяця

"Європейська правда"Четвер, 27 квітня 2023, 18:00

Фермери покинуть протестне містечко, яке вони створили в польському місті Щецин понад місяць тому, вимагаючи закрити кордони для українського зерна і фінансової підтримки від уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

У четвер фермери підписали протокол з міністром сільського господарства Робертом Телусом, завершивши переговори, які тривали більше тижня, про виконання їхніх вимог.

Підписаний протокол налічує понад 20 сторінок. На них у вигляді таблиці перераховані позиції фермерів та міністерства.

Найголовніше, про що вдалося домовитися фермерам – це дотації на зернові культури, які, за їх словами, невигідно продавати за нинішньою ціною. Йдеться про пшеницю та кукурудзу. Важливо, що дотації також будуть доступні власникам великих фермерських господарств – до 300 гектарів.

Угода передбачає, що субсидії на сільськогосподарське пальне також зростуть, і міністр сільського господарства заявляє про переговори з Європейською комісією щодо подальшого підвищення цих ставок. Також погоджено запровадження субсидій на добрива. Ціни на них стрімко зросли через подорожчання газу, який використовується для їх виробництва.

Поки що невідомо, чи умови, про які домовилися західнопоморські фермери, будуть прийняті загальнопольськими сільськогосподарськими організаціями. Хоча на експертні переговори з міністерством були запрошені всі охочі, протокол у Щецині підписали лише місцеві лідери фермерських організацій.

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Розпочинаючи страйк, протестуючі фермери вимагали "негайного закриття кордонів для транспортування сільськогосподарської продукції з-за кордону" і зустрічі з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким. Вони також вимагали, серед іншого, допомоги з погашенням кредитів, взятих для ведення фермерської діяльності, та запровадження "антикризового щита" для сільського господарства. На їхню думку, уряд перестав прислухатися до фермерів, і сільськогосподарське виробництво стало просто невигідним.

Нагадаємо, міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда заявив про необхідність утримання ембарго на зерно з України щонайменше до кінця року.

У середу третій раунд переговорів Єврокомісії з міністрами сільського господарства п'яти країн завершився невдачею. Єврокомісію почало дратувати те, що країни все більше розширюють список українських продуктів, імпорт яких вони хочуть заборонити.

Детальніше про кризу довкола заборони імпорту українського зерна читайте у статті Польща продовжує блокаду: які шанси зберегти ринок ЄС для українського агроекспорту.

Теми: Польщазерно
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