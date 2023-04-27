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ВСУ отбили 35 атак врага, авиация Сил обороны ударила по российскому ЗРК – сводка

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 апреля 2023, 18:30
ВСУ отбили 35 атак врага, авиация Сил обороны ударила по российскому ЗРК – сводка
иллюстративное фото ВСУ

С начала суток 27 апреля российские оккупационные войска совершили 35 попыток штурма на трех направлениях, получили отпор.

Источник: вечерняя сводка Генштаба

Детали: За эти сутки противник нанес 25 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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Также, ночью, враг нанес 5 ракетных ударов по Николаеву, в результате чего есть пострадавшие среди мирного населения, были разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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В течение суток совершил более 35 атак на указанных участках фронта, однако все они были отражены подразделениями сил обороны.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, украинские воины мужественно держат оборону.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах РФ.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Серебрянского лесничества.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные атаки в направлении Богдановки.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел.

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка и Марьинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Осуществил обстрелы населенных пунктов, недалеко от линии боевого соприкосновения.

В свою очередь авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

Было сбито 5 вражеских БпЛА различного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили 2 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, средство противовоздушной обороны, склад боеприпасов и 2 артиллерийских подразделения.

Темы: Генштабвойна
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