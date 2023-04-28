Силы обороны отбили более 65 вражеских атак – сводка

В течение 27 апреля Силы обороны Украины отбили более 65 атак противника на 3 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Сегодня российские террористы нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Информация о последствиях пока уточняется. Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных и 31 авиационный удар, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки совершил более 65 атак на указанных участках фронта, однако все они были отражены подразделениями сил обороны. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно держат оборону".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Середина-Буда и Чернацкое; совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Нововасильевка, Украинское, Барановка, Бачевск, Кучеровка, Волфино, Алексеевка и Мирополье Сумской области, а также Басово, Бугаевка, Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Гатище, Волчанск, Ольховатка, Бологовка, Двуречанское и Колодязное на Харьковщине.

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На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Дорошовка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Диброва и Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Хромовое, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Северное, Южное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Степное, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки нашими защитниками были отражены атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка и Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковиевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по Угледару и Большой Новоселке, совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения. Среди них - Свободное Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Херсон и Берислав Херсонской области. Также за прошедшие сутки, ночью, враг нанес ракетный удар по Николаеву.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу противника. Украинскими защитниками было сбито 6 вражеских БпЛА различного типа.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, средство противовоздушной обороны, склад боеприпасов и 2 артиллерийских подразделения.