Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Винницкая область расторгла договоры аренды земли с УПЦ МП

Татьяна ЛозовенкоПятница, 28 апреля 2023, 14:01
Винницкая область расторгла договоры аренды земли с УПЦ МП
Иллюстративное фото из Укринформа

Винницкий областной совет разорвал с УПЦ Московского патриархата договоры аренды земельных участков. 

Источник: Винница.info со ссылкой на сессию облсовета 28 апреля

Детали: За соответствующее решение проголосовали 58 депутатов из 60 присутствующих. 

Реклама:

Издание сообщает, что решение предусматривает: 

  • Принятие обращения к Верховной Раде относительно безотлагательного рассмотрения проектов законов "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций".
  • Прекращение договоров аренды недвижимого имущества, земельных участков и запрет пользования имуществом, являющимся общей собственностью общин, поселков, городов Винницкой области с религиозными организациями УПЦ в единстве с московским патриархатом.
  • Рекомендация Винницкой областной военной администрации осуществить комплекс мероприятий по проведению инвентаризации земельных участков и имеющихся религиозных сооружений, переданных в пользование УПЦ МП в единстве с московским патриархатом.
  • Направить копию этого решения и обращение в Раду Украины, Винницкую областную военную администрацию, в областные советы и в районные, городские, поселковые, сельские советы Винницкой области. 

Что предшествовало:

  • 27 апреля Житомирский областной совет запретил деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата на территории области. В тот же день Броварской и Березанский горсоветы также приняли решение о прекращении договоров на пользование землей для церквей УПЦ МП.
  • 11 апреля УПЦ МП запретили на Волыни, а за день до этого - на Ровенщине.
  • 6 апреля она перестала существовать во Львове. 4 апреля ее запретили в Хмельницкой области.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Винницкая областьУПЦ МПрелигия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Винницкая область
Масштабное ДТП на Винничине: в легковушке погибли 12 человек, в том числе 6 детей
На Винничине во время столкновения легковушки и грузовика погибли 9 человек
Силовики ликвидировали масштабную схему печати липовых паспортов и водительских прав
Последние новости
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
Все новости...
Реклама: