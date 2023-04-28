Винницкая область расторгла договоры аренды земли с УПЦ МП
Пятница, 28 апреля 2023, 14:01
Винницкий областной совет разорвал с УПЦ Московского патриархата договоры аренды земельных участков.
Источник: Винница.info со ссылкой на сессию облсовета 28 апреля
Детали: За соответствующее решение проголосовали 58 депутатов из 60 присутствующих.
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Издание сообщает, что решение предусматривает:
- Принятие обращения к Верховной Раде относительно безотлагательного рассмотрения проектов законов "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций".
- Прекращение договоров аренды недвижимого имущества, земельных участков и запрет пользования имуществом, являющимся общей собственностью общин, поселков, городов Винницкой области с религиозными организациями УПЦ в единстве с московским патриархатом.
- Рекомендация Винницкой областной военной администрации осуществить комплекс мероприятий по проведению инвентаризации земельных участков и имеющихся религиозных сооружений, переданных в пользование УПЦ МП в единстве с московским патриархатом.
- Направить копию этого решения и обращение в Раду Украины, Винницкую областную военную администрацию, в областные советы и в районные, городские, поселковые, сельские советы Винницкой области.
Что предшествовало:
- 27 апреля Житомирский областной совет запретил деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата на территории области. В тот же день Броварской и Березанский горсоветы также приняли решение о прекращении договоров на пользование землей для церквей УПЦ МП.
- 11 апреля УПЦ МП запретили на Волыни, а за день до этого - на Ровенщине.
- 6 апреля она перестала существовать во Львове. 4 апреля ее запретили в Хмельницкой области.
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