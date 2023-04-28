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Вінниччина розірвала договори оренди землі з УПЦ МП

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 28 квітня 2023, 14:01
Вінниччина розірвала договори оренди землі з УПЦ МП
Ілюстративне фото з Укрінформу

Вінницька обласна рада розірвала з УПЦ Московського патріархату договори оренди земельних ділянок. 

Джерело: Вінниця.info із посиланням на сесію облради 28 квітня

Деталі: За відповідне рішення проголосували 58 депутатів з 60 присутніх. 

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Видання повідомляє, що рішення передбачає: 

  • Ухвалення звернення до Верховної Ради щодо невідкладного розгляду проектів законів "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій" та "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій".
  • Припинення договорів оренди нерухомого майна, земельних ділянок та заборону користування майном, що є спільною власністю громад, селищ, міст Вінницької області з релігійними організаціями УПЦ в єдності з московським патріархатом.
  • Рекомендація Вінницькій обласній військовій адміністрації здійснити комплекс заходів з проведення інвентаризації земельних ділянок та наявних релігійних споруд, що передані в користування УПЦ МП в єдності з московським патріархатом.
  • Надіслати копію цього рішення та звернення до Ради України, Вінницької обласної військової адміністрації, до обласних рад та до районних, міських, селищних, сільських рад Вінницької області.  

Що передувало: 

  • 27 квітня Житомирська обласна рада заборонила діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території області. Того ж дня Броварська та Березанська міськради також прийняли рішення про припинення договорів на користування землею для церков УПЦ МП. 
  • 11 квітня УПЦ МП заборонили на Волині, а за день до цього - на Рівненщині.  
  • 6 квітня вона перестала існували у Львові. 4 квітня її заборонили на Хмельниччині.

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Теми: Вінницька областьУПЦ МПрелігія
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