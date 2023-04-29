Силы обороны отбили почти 50 вражеских атак – сводка

В течение 28 апреля Силы обороны Украины отбили 48 атак противника на 4 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по гражданским объектам и жилым домам. К сожалению, есть попадания. Погибли и получили ранения мирные люди. Не имея желаемых результатов на поле боя, враг цинично продолжает применять тактику террора, тем самым грубо нарушает нормы Международного гуманитарного права.

Всего за прошедшие сутки противник осуществил пуск 23 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Нашими защитниками уничтожено 21 крылатую ракету, а также – два БпЛА оперативно-тактического уровня и два ударных дрона.

От ракетного террора россиян пострадали города Умань Черкасской области, Днепр, а также Украинка Киевской области. По предварительной информации, погибло более 20 гражданских лиц, среди них 4 детей. Под завалами остаются люди, продолжаются поисковые работы. Повреждены более 10 многоквартирных домов и другая гражданская инфраструктура. Также враг нанес 36 авиационных ударов. Применяя управляемые авиационные бомбы, россияне атаковали Черниговскую область, в результате чего в населенном пункте Костобобров разбомбили 8 гражданских домов. Кроме того, враг совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил 48 атак на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно держат оборону".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах российской федерации. За прошедшие сутки враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Семеновка, Леоновка, Костобобров, Гремяч, Ромашково; совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Леоновка и Бучки Черниговской области; Ромашково, Вольная Слобода, Стукаловка, Искрисковщина, Волфино и Ободы Сумской области, а также Мороховец, Липцы, Гатище, Волоховка, Нестерно, Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Красное Первое, Новомлинск, Фиголевка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки и южнее Дибровы. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Новоегоровка, Невское, Белогоровка, Торское, Серебрянка, Спирное, Ивановка. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области; Терны, Верхнекаменское, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток, противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки и Часового Яра. Нанес авиационные удары по Бахмуту и Богдановке. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Хромовое, Часов Яр, Григорьевка, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение минувших суток нашими защитниками были отражены атаки противника в районе населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по Угледару, Пречистовке и Шахтерскому Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Между тем, совершил обстрелы более 45 населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения. Среди них - Малиновка, Затишье, Малая Токмачка, Каменское, Ивановка Запорожской области; Республиканец, Томарино, Тягинка, Херсон, Белозерка и Янтарное Херсонской области. Есть погибшие и раненые среди мирных людей, повреждены жилые дома.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, склад боеприпасов и 4 района сосредоточения живой силы противника.