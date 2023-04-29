Силы обороны отбили почти 50 вражеских атак – сводка

В течение 28 апреля Силы обороны Украины отбили 48 атак противника на 4 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по гражданским объектам и жилым домам. К сожалению, есть попадания. Погибли и получили ранения мирные люди. Не имея желаемых результатов на поле боя, враг цинично продолжает применять тактику террора, тем самым грубо нарушает нормы Международного гуманитарного права.

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Всего за прошедшие сутки противник осуществил пуск 23 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Нашими защитниками уничтожено 21 крылатую ракету, а также – два БпЛА оперативно-тактического уровня и два ударных дрона.

От ракетного террора россиян пострадали города Умань Черкасской области, Днепр, а также Украинка Киевской области. По предварительной информации, погибло более 20 гражданских лиц, среди них 4 детей. Под завалами остаются люди, продолжаются поисковые работы. Повреждены более 10 многоквартирных домов и другая гражданская инфраструктура. Также враг нанес 36 авиационных ударов. Применяя управляемые авиационные бомбы, россияне атаковали Черниговскую область, в результате чего в населенном пункте Костобобров разбомбили 8 гражданских домов. Кроме того, враг совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил 48 атак на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно держат оборону".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах российской федерации. За прошедшие сутки враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Семеновка, Леоновка, Костобобров, Гремяч, Ромашково; совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Леоновка и Бучки Черниговской области; Ромашково, Вольная Слобода, Стукаловка, Искрисковщина, Волфино и Ободы Сумской области, а также Мороховец, Липцы, Гатище, Волоховка, Нестерно, Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Красное Первое, Новомлинск, Фиголевка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки и южнее Дибровы. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Новоегоровка, Невское, Белогоровка, Торское, Серебрянка, Спирное, Ивановка. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области; Терны, Верхнекаменское, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток, противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки и Часового Яра. Нанес авиационные удары по Бахмуту и Богдановке. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Хромовое, Часов Яр, Григорьевка, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение минувших суток нашими защитниками были отражены атаки противника в районе населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по Угледару, Пречистовке и Шахтерскому Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Между тем, совершил обстрелы более 45 населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения. Среди них - Малиновка, Затишье, Малая Токмачка, Каменское, Ивановка Запорожской области; Республиканец, Томарино, Тягинка, Херсон, Белозерка и Янтарное Херсонской области. Есть погибшие и раненые среди мирных людей, повреждены жилые дома.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, склад боеприпасов и 4 района сосредоточения живой силы противника.