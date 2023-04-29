Россияне вели безуспешные наступательные действия на Лиманском и Авдеевском направлениях – Генштаб

В субботу российские войска проводили безуспешные наступательные действия на Лиманском и Авдеевском направлениях, за Бахмут продолжаются тяжелые бои, в районе Марьинки отражены многочисленные атаки.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток противник нанес 1 ракетный, 29 авиационных ударов и совершил около 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - отражено более 40 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, наши воины мужественно держат оборону.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационные удары по населенным пунктам Галагановка и Леоновка; осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Заречье Черниговской области; Украинское, Середина-Буда Сумской области, а также Красная Заря, Гоптовка, Красное, Терновая, Волчанск, Волчанские Хутора, Нестерно на Харьковщине.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Строевка, Каменка, Тополя, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

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На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское Луганской области и Новосадово, Торское, Белогоровка, Верхнекаменское и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Белая Гора, Александро-Шультино, Дилиевка, Северное, Торецк, Шумы, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Карловка, Водяное и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отбили многочисленные атаки противника в районе населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа, Парасковиевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В то же время, в течение суток совершил обстрелы более 20 населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения. Среди них - Времовка, Новоселка, Новополье, Зеленое Поле Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Гавриловка, Змиевка, Берислав, Казацкое, Ивановка, Зимовник, Белозерка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 3 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов. Также наши защитники сбили два вражеских БпЛА типа "Shahed-136/131", один разведывательный БпЛА типа "Орлан-10" и еще один БпЛА неустановленного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы противника, два склада горюче-смазочных материалов, два средства противовоздушной обороны, одно артиллерийское подразделение и еще одну важную цель противника.