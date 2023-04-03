Задержали подозреваемую в убийстве пропагандиста Татарского

Трепова до задержания и после. Фото из российских каналов в Telegram, коллаж УП

Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве российского пропагандиста Владлена Татарского, задержали в Санкт-Петербурге, РФ.

Источник: Следком РФ, местное издание "Фонтанка", российское пропагандистское издание РБК

Дословно Следком РФ: "По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова".

Детали: По информации "Фонтанки", девушку задержали на съемной квартире в Выборгском районе Петербурга.

Вместе с тем РБК со ссылкой на источник в МВД РФ пишет, что Трепова могла не знать, что в статуэтке, которую она подарила Татарскому, находится взрывчатое вещество



По словам собеседника издания, сотрудники уголовного розыска не исключают, что девушку использовали для совершения теракта.



Он также рассказал, что Трепова ранее переписывалась с Татарским и посещала мероприятия с его участием.



Муж подозреваемой Дмитрий Рылов заявил, что её подставили, и что она "совершенно не понимала предназначения" бюста, который подарила пропагандисту Татарскому.

Российские каналы в Telegram цитируют Трепову и публикуют ее фото после задержания. Трепова якобы заявила, что ее "ее подставили и использовали".



Предыстория:

2 апреля в центре Петербурга произошел взрыв в кафе, которое ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, погиб "военкор" Владлен Татарский, еще более 30 человек получили ранения.

Аналитики Института изучения войны считают, что убийство пропагандиста, "вероятно, было предупреждением Пригожину (известный как повар Путина и основатель ЧВК "Вагнер" – ред.), который все больше ставил под сомнение главные пропагандистские тезисы Кремля о войне в Украине и даже туманно намекал на интерес к должности российского президента в качестве конкурента Путину или его преемника".