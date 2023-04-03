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Задержали подозреваемую в убийстве пропагандиста Татарского

Ирина БалачукПонедельник, 3 апреля 2023, 11:16
Задержали подозреваемую в убийстве пропагандиста Татарского
Трепова до задержания и после. Фото из российских каналов в Telegram, коллаж УП

Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве российского пропагандиста Владлена Татарского, задержали в Санкт-Петербурге, РФ.

Источник: Следком РФ, местное издание "Фонтанка", российское пропагандистское издание РБК

Дословно Следком РФ: "По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова".

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Детали: По информации "Фонтанки", девушку задержали на съемной квартире в Выборгском районе Петербурга.

Вместе с тем РБК со ссылкой на источник в МВД РФ пишет, что Трепова могла не знать, что в статуэтке, которую она подарила Татарскому, находится взрывчатое вещество

По словам собеседника издания, сотрудники уголовного розыска не исключают, что девушку использовали для совершения теракта.

Он также рассказал, что Трепова ранее переписывалась с Татарским и посещала мероприятия с его участием.

Муж подозреваемой Дмитрий Рылов заявил, что её подставили, и что она "совершенно не понимала предназначения" бюста, который подарила пропагандисту Татарскому.

Российские каналы в Telegram цитируют Трепову и публикуют ее фото после задержания. Трепова якобы заявила, что ее "ее подставили и использовали".

 Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 2 апреля в центре Петербурга произошел взрыв в кафе, которое ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, погиб "военкор" Владлен Татарский, еще более 30 человек получили ранения.
  • Аналитики Института изучения войны считают, что убийство пропагандиста, "вероятно, было предупреждением Пригожину (известный как повар Путина и основатель ЧВК "Вагнер" – ред.), который все больше ставил под сомнение главные пропагандистские тезисы Кремля о войне в Украине и даже туманно намекал на интерес к должности российского президента в качестве конкурента Путину или его преемника".

Темы: Росcияпропагандаубийство
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