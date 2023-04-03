Убийство Татарского может быть предупреждением Пригожину за критику Кремля – ISW
Российские чиновники и пропагандисты поспешили обвинить Украину в убийстве военкора" Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин), хотя к его ликвидации могут быть причастны силы внутри РФ, считают аналитики Института изучения войны.
Источник: отчет ISW
Детали: Аналитики приводят слова основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который заявил, что не стал бы обвинять "киевский режим" в смерти Владлена Татарского и дочери Александра Дугина Дарьи, которая в результате взрыва погибла в августе под Москвой.
"Убийство Татарского в баре Пригожина, вероятно, является частью более общей тенденции к эскалации внутрироссийских конфликтов с участием Пригожина и "Вагнера", – говорится в отчете ISW.
Эксперты института считают, что убийство пропагандиста, "вероятно, было предупреждением Пригожину, который все больше ставил под сомнение главные пропагандистские тезисы Кремля о войне в Украине и даже туманно намекал на интерес к должности российского президента в качестве конкурента Путину или его преемника".
В ISW также считают, что российские власти, вероятно, намерены использовать убийство Фомина, чтобы усилить самоцензуру среди представителей российского гражданского общества, которые ставят под сомнение успехи РФ на войне в Украине.
"Это убийство углубляет раскол в среде российских военных блогеров, что может сыграть на руку желанию Кремля укрепить контроль над информационным пространством", – предположили в институте.
Что этому предшествовало:
- 2 апреля в центре Петербурга произошел взрыв в кафе, которое ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, погиб "военкор" Владлен Татарский, еще 30 человек получили ранения.
- Российский "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщил, что силовики задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову по подозрению в убийстве пропагандиста Татарского.
- Однако издание "Фонтанка" утверждает, что подозреваемую продолжают разыскивать.