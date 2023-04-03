Убийство Татарского может быть предупреждением Пригожину за критику Кремля – ISW

Российские чиновники и пропагандисты поспешили обвинить Украину в убийстве военкора" Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин), хотя к его ликвидации могут быть причастны силы внутри РФ, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Аналитики приводят слова основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который заявил, что не стал бы обвинять "киевский режим" в смерти Владлена Татарского и дочери Александра Дугина Дарьи, которая в результате взрыва погибла в августе под Москвой.

"Убийство Татарского в баре Пригожина, вероятно, является частью более общей тенденции к эскалации внутрироссийских конфликтов с участием Пригожина и "Вагнера", – говорится в отчете ISW.

Эксперты института считают, что убийство пропагандиста, "вероятно, было предупреждением Пригожину, который все больше ставил под сомнение главные пропагандистские тезисы Кремля о войне в Украине и даже туманно намекал на интерес к должности российского президента в качестве конкурента Путину или его преемника".

В ISW также считают, что российские власти, вероятно, намерены использовать убийство Фомина, чтобы усилить самоцензуру среди представителей российского гражданского общества, которые ставят под сомнение успехи РФ на войне в Украине.

"Это убийство углубляет раскол в среде российских военных блогеров, что может сыграть на руку желанию Кремля укрепить контроль над информационным пространством", – предположили в институте.

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