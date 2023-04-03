Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Убийство Татарского может быть предупреждением Пригожину за критику Кремля – ISW

"Украинская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 07:59
Убийство Татарского может быть предупреждением Пригожину за критику Кремля – ISW
Владлен Татарский. Скирн из видео

Российские чиновники и пропагандисты поспешили обвинить Украину в убийстве военкора" Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин), хотя к его ликвидации могут быть причастны силы внутри РФ, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Аналитики приводят слова основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который заявил, что не стал бы обвинять "киевский режим" в смерти Владлена Татарского и дочери Александра Дугина Дарьи, которая в результате взрыва погибла в августе под Москвой.

Реклама:

"Убийство Татарского в баре Пригожина, вероятно, является частью более общей тенденции к эскалации внутрироссийских конфликтов с участием Пригожина и "Вагнера", – говорится в отчете ISW.

Эксперты института считают, что убийство пропагандиста, "вероятно, было предупреждением Пригожину, который все больше ставил под сомнение главные пропагандистские тезисы Кремля о войне в Украине и даже туманно намекал на интерес к должности российского президента в качестве конкурента Путину или его преемника".

В ISW также считают, что российские власти, вероятно, намерены использовать убийство Фомина, чтобы усилить самоцензуру среди представителей российского гражданского общества, которые ставят под сомнение успехи РФ на войне в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

"Это убийство углубляет раскол в среде российских военных блогеров, что может сыграть на руку желанию Кремля укрепить контроль над информационным пространством", – предположили в институте.

Что этому предшествовало:

  • 2 апреля в центре Петербурга произошел взрыв в кафе, которое ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, погиб "военкор" Владлен Татарский, еще 30 человек получили ранения.
  • Российский "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщил, что силовики задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову по подозрению в убийстве пропагандиста Татарского.
  • Однако издание "Фонтанка" утверждает, что подозреваемую продолжают разыскивать.

Темы: убийствоПригожинПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
убийство
Россияне попали в хату пенсионерки на Сумщине – она погибла
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
К убийству Пригожина может быть причастен российский шпион, отравивший Скрипалей – СМИ
Последние новости
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
Все новости...
Реклама: