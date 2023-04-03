Путин создал фонд поддержки ветеранов войны с Украиной, который возглавила его племянница

Президент РФ Владимир Путин учредил государственный фонд поддержки участников так называемой "специальной военной операции" "Защитники Отечества", который возглавила его двоюродная племянница.

Источник: "Медуза"

Детали: Указ Путина обнародован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Реклама:

Фонд, как следует из документа, будет оказывать поддержку уволенным с военной службы так называемым "ветеранам боевых действий", принимавшим участие в "СВО", а также родственникам погибших участников вторжения в Украину. Действие указа также распространяется на воевавших на стороне незаконных образований "ЛНР" и "ДНР" с мая 2014 года.

Указано, что фонд финансируется за счет федерального бюджета, добровольных пожертвований, а также "иных источников".

Председателем фонда назначена Анна Цивилева — жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Пост председателя наблюдательного совета фонда займет первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. Председателем попечительского совета будет министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

ВИДЕО ДНЯ

Анна Цивилева возглавляет совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса и, как сообщается в ее биографии, входит в Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ.

"Агентство" в январе 2022 года опубликовало расследование, авторы которого утверждали, что Анна Цивилева — двоюродная племянница президента Владимира Путина.

О создании фонда помощи участникам вторжения в Украину Путин объявил в феврале 2023 года в послании Федеральному собранию РФ.

Напомним: По данным российского издания "Вёрстка", в России мобилизованным и контрактникам задерживают и не платят обещанные зарплаты, надбавки и соцвыплаты.

Сообщалось, что в 52 регионах России и в оккупированном Крыму с начала марта 2023 года задерживали или вовсе не выплатили зарплаты военным.