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Россияне далеки от захвата Бахмута - Череватый

Станислав ПогориловПонедельник, 3 апреля 2023, 13:02
Россияне далеки от захвата Бахмута - Череватый
Фото: Getty Images

Россияне далеки от того, чтобы захватить город Бахмут в Донецкой области, а вокруг админздания горсовета идут бои.

Источник: представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии Reuters, руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь Череватого: "Бахмут - украинский, и они (россияне- ред.) ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от того, чтобы это сделать".

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Детали: Ранее основатель ЧВК "Вагнер" обнародовал видео, на котором рассказывает, что якобы над админзданием был поднят российский флаг в память о "военачальнике" Владлене Татарском. Пригожин считает, что "юридически" город захвачен оккупантами.

Руководитель ОП Андрей Ермак также заявил, что обнародованное Пригожиным видео, это фейк. "Бахмут - это Украина. Спокойно реагируйте на фейки тех, кто придумывает "победу", которой в реальности нет", - подчеркнул он.

"Они подняли флаг над каким-то туалетом. Они прикрепили его сбоку неизвестно к чему, повесили свою тряпку и сказали, что захватили город. Ну и хорошо, пусть думают, что взяли", - прокомментировал видео Череватый.

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"Вокруг здания городского совета (Бахмута) идут бои, они ничего не захватили в юридическом смысле", - уточнил спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Что предшествовало: 2 апреля в Минобороны призвали доверять военным, которые защищают Бахмут, и заверили, что реагирование на текущую ситуацию 

Темы: БахмутвойнаУкраинаРосcия
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