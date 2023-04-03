Россияне далеки от захвата Бахмута - Череватый

Россияне далеки от того, чтобы захватить город Бахмут в Донецкой области, а вокруг админздания горсовета идут бои.

Источник: представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии Reuters, руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь Череватого: "Бахмут - украинский, и они (россияне- ред.) ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от того, чтобы это сделать".

Детали: Ранее основатель ЧВК "Вагнер" обнародовал видео, на котором рассказывает, что якобы над админзданием был поднят российский флаг в память о "военачальнике" Владлене Татарском. Пригожин считает, что "юридически" город захвачен оккупантами.

Руководитель ОП Андрей Ермак также заявил, что обнародованное Пригожиным видео, это фейк. "Бахмут - это Украина. Спокойно реагируйте на фейки тех, кто придумывает "победу", которой в реальности нет", - подчеркнул он.

"Они подняли флаг над каким-то туалетом. Они прикрепили его сбоку неизвестно к чему, повесили свою тряпку и сказали, что захватили город. Ну и хорошо, пусть думают, что взяли", - прокомментировал видео Череватый.

"Вокруг здания городского совета (Бахмута) идут бои, они ничего не захватили в юридическом смысле", - уточнил спикер Восточной группировки войск ВСУ.

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Что предшествовало: 2 апреля в Минобороны призвали доверять военным, которые защищают Бахмут, и заверили, что реагирование на текущую ситуацию